PSOE, UP y PR+ tumban las mociones de PP y Cs para construir a corto plazo la pasarela de Los Lirios Cruce entre Aveninda de la Paz y el barrio de Los Lirios. / Miguel Herreros Los socios de Gobierno, al contrario que exigían siendo oposición, entienden ahora que antes de un paso elevado hay que poner en marcha medidas alternativas para mejorar la seguridad J. C. Jueves, 5 septiembre 2019, 13:55

Dos mociones, dos. Un asunto, uno. Una convocatoria de la nueva oposición municipal para retratarse que, de hecho, ha dejado retratado al nuevo equipo de Gobierno ante los vecinos. Al menos a alguno de sus ediles. Kilian Cruz-Dunne, José Manuel Zúñiga y Rubén Antoñanzas exigían hace solo unos meses siendo concejales de la oposición lo que este jueves han negado siendo gobierno tras el voto en contra de PSOE, UP y PR+ a la construcción urgente de la pasarela de Los Lirios solicitada por PP y Cs.

Si bien los tres socios de Gobierno han reiterado en numerosas ocasiones que no están diciendo que no construirán el paso elevado, sino que antes se pondrán en marcha otras medidas alternativas para incrementar la seguridad vial en el cruce, no parecen haber convencido a la asociación de vecinos de Los Lirios, que va camino de una década reclamando un paso seguro entre las avenidas de la Paz y de Zaragoza.

La moción del PP para «garantizar la construcción de una pasarela en Los Lirios en los términos previstos en el Plan de Infraestructuras» y la de Cs para «licitar de manera urgente el contrato de proyecto y obra» del paso elevado en cuestión no han salido adelante en el Pleno del Ayuntamiento de Logroño para la desesperación e incomprensión de los vecinos. «¿A qué responde este cambio de posición?», denuncian.

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, ha pedido un «voto de confianza» al respecto y el alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, ha dicho que «iremos donde haya que ir para calmar el tráfico en el cruce» en relación a la próxima reunión con la Demarcación de Carreteras y la DGT para abordar la reducción de velocidad en la intersección. Solo si esas medidas no funcionan, se contempla la posibilidad de pasarela.