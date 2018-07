El PSOE reclama licitar las urbanizaciones de dos calles del barrio de la Villanueva La portavoz socialista, Beatriz Arraiz, en la calle Los Yerros de la capital, ayer. :: díaz uriel La portavoz Arraiz recordó que, desde que se lograron los fondos europeos para la zona, no se ha sabido de más avances para el entorno M.J.L. Jueves, 19 julio 2018, 23:42

logroño. El barrio de la Villanueva «cada vez se degrada más», señaló ayer la portavoz socialista, Beatriz Arraiz. Su urbanización no avanza, pese a que por fin se consiguió la ayuda europea que se deseaba para actuar de forma integral y que sólo se logró al tercer intento, recordó la concejal, junto a la calle Los Yerros y a la avenida de Navarra.

No ha habido más reuniones de la Edusi -nombre que se le dio a la iniciativa y al proyecto que se presentó a los fondos europeos-, en la que trabajaron los grupos municipales, refirió también.

«Tenemos concedido el dinero de Europa pero en estos momentos no sabemos que proyectos están sobre la mesa, qué se puede licitar ya», dijo, para rememorar que el Gobierno local se había comprometido a actuar en todas las calles, las siete, aunque no hubiera fondos europeos. Según sus datos, están listos los proyectos de dos de las calles, el de Los Yerros y el de Hospital Viejo, así que urgió a que al menos se liciten las obras de estas dos, para continuar luego con las otras y a que se recupere la comisión de seguimiento de la rehabilitación del barrio.

Se fijó la concejal en que los presupuestos locales prevén 290.000 euros para las urbanizaciones, así como otra cuantía de 590.000 euros para intervenir en el antiguo colegio San Bernabé. «Queremos saber también como está esto -el proyecto del colegio- y cuál es el calendario que se va a establecer. Si no insistimos, va a ser un proyecto en el que no veamos nada en toda la legislatura», calculó, para señalar que las inversiones previstas en el documento presupuestario se iban a financiar con préstamo y que éste se encuentra recién adjudicado, con lo que ya no hay impedimento para actuar de forma inmediata.