El concejal socialista Álvaro Foncea. PSOE

El PSOE propone crear más pasos elevados y zonas pacificadas en entornos escolares de Logroño

La formación, entre las enmiendas presentadas en el área de movilidad para el presupuesto de 2026 también incluye la construcción de carriles bici en las calzadas

EFE

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:36

Comenta

El Grupo Municipal Socialista de Logroño ha planteado este jueves la creación de más pasos elevados, más carriles bicis en calzada y zonas pacificadas en los entornos escolares de la ciudad; así como la mejora del mantenimiento de la red de aparcabicis protegidos de cicLOpark.

Estas son algunas de las de las enmiendas que el Grupo Socialista ha presentado en el área de movilidad del borrador del presupuesto del Ayuntamiento de Logroño para 2026, con el fin de corregir la parálisis e involución del Gobierno local del PP.

El concejal socialista Álvaro Foncea ha afirmado que esas actuaciones podrían realizarse con el coste de la ejecución de la rotonda en Vara de Rey con Pérez Galdós, que el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha presupuestado en cerca de un millón de euros, lo que el PSOE rechaza.

«Es de primero de planeamiento urbano conocer que si introducimos elementos de gestión de tráfico y carreteras dentro de los centros urbanos, lo que obtendremos son entornos más hostiles», ha subyarado Foncea.

Ha recordado que Escobar ha paralizado la reforma de la calle San Antón al devolver más de dos millones de euros procedentes de fondos europeos ya ingresados.

Respecto al transporte público, ha propuesto prolongar el carril bus taxi existente hacia el sur para consolidarlo y reforzarlo como el principal eje de transporte público norte-sur de la ciudad.

El objetivo es que toda la calle Vara de Rey y su prolongación en avenida de Madrid se configuren como soporte de un transporte público eficaz y competitivo, ha señalado.

Además, ha pedido destinar recursos a potenciar el transporte público, continuar con la creación de infraestructura ciclista del siglo XXI y dar preferencia a los recorridos peatonales, en vez de gastar dinero público en actuaciones que aumentan el tráfico, el ruido, los atropellos y la polución.

El Grupo Socialista ha presentado cuatro enmiendas, por un valor de 740.000 euros, para revertir los recortes del PP en las partidas destinadas a la rehabilitación de edificios y en los proyectos de protección del medio ambiente, que «Escobar ha menguado».

Otras enmiendas se refieren a la reurbanización y revegetación de la plaza Valcuerna, «convertida, a día de hoy, en un páramo sin sombra».

Foncea ha instado al Gobierno municipal a iniciar la adaptación climática de espacios públicos y a «ampliar las intervenciones de cubrición en parques infantiles.

