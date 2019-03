PSOE y Cs piden paralizar la licitación de la Casa de las Letras ante las próximas elecciones Beatriz Arraiz y Julián San Martín, junto al solar del Parque Gallarza. / Justo Rodriguez Julián San Martín y Beatriz Arraiz defenderán en el próximo pleno que sea la próxima Corporación la que decida si se continúa con el proyecto ÁFRICA AZCONA Logroño Jueves, 28 marzo 2019, 13:18

Los grupos municipales del Partido Socialista y Ciudadanos presentarán en el próximo pleno una moción en la que pedirán la paralización de la licitación de la Casa de las Letras e iniciar los trámites necesarios para la creación de la Oficina independiente de Supervisión Técnica de Proyectos. Según han explicado esta mañana sus portavoces, Beatriz Arraiz y Julián San Martín, la coyuntura política actual en la que nos encontramos, a menos de dos meses de la renovación de la Corporación municipal, aconseja que sea el próximo Gobierno municipal los que decidan si se continúa con el proyecto o se realiza otro en este ámbito. Ambos responsables han hecho referencia, además, a la importante cuantía de la obra, de más de 2.6 millones, y a la falta de consenso político sobre este proyecto municipal para justificar la necesidad de aplazar la licitación de la antes conocida como Casa del Cuento.

Imagen del solar, donde está proyectada la Casa de las Letras en una imagen tomada esta mañana. / Justo Rodriguez

En una rueda de prensa celebrada junto al solar del Parque Gallarza, San Martín ha recordado que hace dos años y medio, cuando se planteó iniciar la nueva construcción, su partido no vio adecuado apoyarla tal y como estaba planteada. «A través de un proceso participativo, decidimos modificar el proyecto y apostar por un centro intergeneracional, no solo para niños. Esto condicionó los Presupuestos del 2018...«, ha recordado al tiempo que ha reprochado que hasta la fecha no se haya supervisado el proyecto, »algo que tenían que haber realizado teniendo en cuenta los problemas que ha habido«.

Por su parte, Beatriz Arraiz se ha referido a la Casa de las Letras como «el capricho de la alcaldesa, un capricho de tres millones« que ha dado como resultado »un solar vacío, y foco de problemas para los vecinos de la zona«.