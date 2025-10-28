LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El PSOE de Logroño propone una nueva tasa específica que grave los pisos turísticos

La Rioja

logroño.

Martes, 28 de octubre 2025, 21:07

El portavoz del Grupo municipal Socialista de Logroño, Luis Alonso, propuso este martes una nueva tasa específica para los pisos turísticos y bonificar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a los hogares con bajos ingresos.

El objetivo de la creación de esa tasa a los pisos turísticos es garantizar un uso equilibrado del parque inmobiliario y compensar los costes de gestión urbanística, añadió. Este nuevo impuesto a los pisos turísticos iría acompañado con una nueva categoría tarifaria en lo relativo a la tasa de residuos porque este tipo de viviendas generan mayor volumen de residuos y requieren una frecuencia de recogida más alta.

«Queremos incentivar la puesta en el mercado de viviendas desocupadas y combatir la especulación», precisó Alonso, por lo que el PSOE logroñés sugiere imponer un recargo sobre bienes inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente, que quedarían sujetos a un recargo del 50 % de la cuota líquida del impuesto.

Entre las propuestas socialistas al borrador de las ordenanzas fiscales municipales, Alonso también citó la bonificación de hasta el 90 % de la cuota del IBI para viviendas cedidas a programas de alquiler asequible o social durante, al menos, cinco años o la bonificación del IBI para hogares con bajos ingresos.

