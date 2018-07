El PSOE insta al Ayuntamiento a impulsar el desarrollo del solar de Maristas La portavoz del Grupo Socialista acusa al Gobierno municipal de «no hacer nada» para que avance la propuesta urbanística en la zona GEMMA BENITO/J.E. Miércoles, 18 julio 2018, 23:12

logroño. «No vamos a ver nada sobre el solar de Maristas en este año 2018». Así de contundente se mostró ayer la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Beatriz Arraiz. Según dijo, «si el Plan General está sin aprobar, todo lo derivado de dicha aprobación está también sin desarrollar» y recordó que esta advertencia ya la habían anunciado, «y tristemente se ha cumplido».

Según la portavoz socialista, la empresa encargada, Building Center, presentó la documentación correspondiente en el plazo indicado, «pero parece ser que diez meses después el Gobierno municipal no ha hecho nada para que esto empiece a salir adelante, nadie políticamente ha impulsado que estos expedientes se lleven a cabo para que podamos ver algo en el solar de Maristas», afirmó. Las consecuencias de todo ello, según Arraiz, derivan en el incumplimiento de las expectativas generadas en torno a ello y que no se va a poder registrar la parcelación de ese solar, y por tanto, «todo esto va para largo», opinó.

«No era nuestro modelo, no considerábamos que esto mejorara lo ya aprobado, ni que fuera necesario este ultimo convenio para desarrollar el solar de Maristas, pero no entendemos que una vez aprobado todo este convenio en pleno, se haya paralizado por parte de la alcaldesa», declaró Arraiz quien no entiende que Gamarra «saque pecho» cuando el PSOE tiene constancia de que todo está paralizado.

Beatriz Arraiz

La portavoz de PSOE valoró que esto es lo que pasa «en general con este Ayuntamiento y particularmente con lo referente al desarrollo urbanístico en la ciudad», finalizó Arraiz.