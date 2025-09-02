El PSOE exige más esfuerzo en la oferta de plazas de ludotecas de verano El partido denuncia que el gobierno local «ha renunciado a solicitar las ayudas del Plan Corresponsables del Gobierno de España»

La Rioja Martes, 2 de septiembre 2025, 19:51 Comenta Compartir

El grupo municipal socialista exigió al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, que haga un mayor esfuerzo para mejorar la oferta de plazas de ludoteca en verano ya que «hay barrios y turnos con sobredemanda» donde «las listas de espera son cada vez más largas» hasta con «300 familias» que se ha quedado fuera de este servicio este verano.

Así lo pidió este martes la concejala socialista María Marrodán. Y denunció que el gobierno local «ha renunciado a solicitar las ayudas del Plan Corresponsables del Gobierno de España», un programa «diseñado precisamente para reforzar políticas de conciliación como las ludotecas municipales».

De esta forma, Escobar «ha dejado escapar recursos estatales que podrían haber permitido mejorar este servicio mientras las familias hacen cola para entrar en una ludoteca», criticó la concejala.