El PSOE denuncia «incumplimientos» y «retrasos» en el plan de infraestructuras Díez Cámara critica que de las 13 actuaciones contempladas entre el 2013 y el 2019 sólo se han ejecutado cuatro J. C. Miércoles, 23 enero 2019, 23:54

Logroño. «Desolador». Así calificó ayer el concejal del PSOE, José Luis Díez Cámara, el balance de ejecución del Plan de Infraestructuras 2013-2025 de la ciudad de Logroño, que con el PP en el Gobierno municipal acumula «incumplimientos» y «retrasos». El grupo municipal socialista entiende que el capítulo de infraestructuras ha sido «uno de los grandes fracasos» de la «nefasta gestión» de Cuca Gamarra y los suyos estos ocho años, de la que hace 'corresponsable', al menos durante el último mandato, a Ciudadanos (Cs) por su «apoyo constante, sumisión y conformismo».

Así, Díez Cámara criticó que la mayoría de las actuaciones contempladas entre el 2013 y el 2019 «se han quedado en papel mojado» -de la misma manera que las partidas presupuestarias al respecto- y, por ello, el plan «ha quedado vacío de contenido». De hecho, sólo se han ejecutado cuatro de las 13 totales a la espera de ver la evolución de las 11 restantes. «Han sido años caracterizados por el retraso reiterado o renuncia total de los compromisos adquiridos en el plan, donde no se han producido avances significativos, y este que ahora comienza, pese a ser electoral, no van a poder cortar ni cintas al ni tan siquiera inaugurarse la estación de autobuses», ironizó.

«El cronograma del plan de infraestructuras, donde las actuaciones se dividían en prioritarias, adecuadas y pendientes de estudios previos, se ha incumplido año tras año; en este último mandato no ha habido inversión alguna, y la prueba es que hace más de seis meses que no se reúne la correspondiente comisión porque no tienen nada que presentar», recordó Díez Cámara.

José Luis Díez Cámara Concejal del PSOE «El cronograma de obras se ha ido incumpliendo año tras año y el plan ha quedado en papel mojado»

El edil socialista detalló que del nudo de Alcampo, del túnel de la calle Norte y de los accesos a Varea y La Portalada «nada se sabe» pese a estar incluidos, tres de los 13 proyectos a los que pasó revista para ejemplificar los denunciados retrasos e incumplimientos. La glorieta de Vara de Rey con Pío XII -ahora ligada a San Antón-, la avenida de la Sierra y las conexiones Portillejo-Puente de Sagasta y Fuenmayor con Gonzalo de Berceo fueron otros de los proyectos olvidados puestos de manifiesto, junto a parones en las glorietas de avenida de la Paz con San Millán y Colón o las pasarelas de Los Lirios, La Estrella y del Camino -amén de los distribuidores Sur-.