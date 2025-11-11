El PSOE critica el Presupuesto de Logroño para 2026 «a la baja, irreal y de copia y pega en inversiones» Los socialistas han presentado sesenta enmiendas al anteproyecto y ponen el foco en el récord recaudatorio de un ejercicio presupuestado «sin ambición y sin modelo de ciudad»

El PSOE de Logroño ha criticado el anteproyecto de Presupuestos presentado por el alcalde Escobar como unas Cuentas «a la baja, que retroceden, sin modelo de ciudad, irreal y de copia y pega en materia de inversiones». Así lo ha indicado el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, que ha repasado los defectos de un Presupuesto que carece de «impulso y de modelo de ciudad». Al respecto, Alonso ha indicado que su formación ha presentado hasta sesenta enmiendas que pretenden «corregir y enderezar» un Presupuesto que responde a un proyecto político «sin ambición y sin ganas».

Si bien Alonso ha recordado que 2026 será un año récord en materia de recaudación de tributos, gracias -ha señalado- a la «buena marcha de la economía nacional», lo que supondrá una aportación de 66 millones de euros para las arcas municipales procedentes de fondos estatales, el Ayuntamiento también logrará unas cifras recaudatorias históricas. Así, ha desgranado el portavoz socialista que subirán un 6,71% los ingresos por tasas y precios públicos y, en cambio, la bajada del IBI solo repercutirá en un ahorro global de 230.000 euros a los logroñeses. De igual forma, el 'basurazo' supondrá un alza de 2,45 millones de euros más que en 2025 y que las tasas de agua y de alcantarillado ingresarán más de medio millón más que el año actual en la cuenta municipal.

También ve con preocupación el PSOE el capítulo de gastos e inversiones. Con respecto a los primeros, Alonso ha criticado que el gasto corriente sube en parcelas como la comunicación y el patrocinio, con un 5% más que en 2025; en protocolo, un 14% más que este año; o en Festejos, con un aumento del 10% con respecto al 2025. «Ningún avance, sino lo justo para ir pasando», ha rechazado el portavoz socialista.

En el apartado de inversiones, los socialistas consideran que se trata de «un copia y pega, un 'déjà vu'» y ha citado obras ya contempladas en otros presupuestos que, sin embargo, vuelven a figurar en el de 2026: el entorno de la «subestación de Cascajos y Miguel Delibes, las calles Piscinas y Canicalejo, la Glorieta de Vara de Rey, la segunda fase del Polígono Las Cañas o la remodelación de Doctores Castroviejo, prevista para no antes de 2027, según dijo el propio alcalde».

En cambio, Alonso ha afeado que no se hayan incluido partidas para hacer realidad proyectos como el centro joven de Cascajos o La Cava, el polideportivo de la zona oeste o la pasarela de Los Lirios.

Para paliar, corregir y enderezar el rumbo presupuestario, el portavoz socialista ha anunciado que su formación presentó ayer hasta sesenta enmiendas que pretenden dar un impulso a las Cuentas municipales para el próximo ejercicio. En concreto, ha señalado que sus propuestas irán encaminadas a mejorar la financiación de las ayudas a la rehabilitación, más partidas para Cultura e Igualdad y reforzar la plantilla de Servicios Sociales.