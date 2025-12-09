El PSOE critica la iluminación navideña «a plazos» pese a costar 130.000 euros más

Javier Campos Logroño Martes, 9 de diciembre 2025, 12:57 Comenta Compartir

«Venimos alertando desde hace semanas de los problemas en la iluminación ornamental». Así lo ha explicado el PSOE este mismo martes, el día después al puente de diciembre, en una convocatoria para criticar la acumulación de incidentes desde el encendido navideño el pasado jueves, 4 de diciembre. El principal partido de la oposición municipal, al respecto, critica una iluminación navideña «a plazos», las previsiones oficiales apuntan a mañana para su instalación al 100%, y responsabiliza directamente al alcalde Escobar por su «incapacidad para gestionar y generar ilusión con los grandes eventos».

Primero fue la confirmación de que la inauguración se llevaría a cabo con un montaje parcial, es decir, sin todas las luces puestas; segundo, los daños en un balcón de avenida Portugal que cedió y quedó colgando por el peso de uno de los arcos; y tercero, el 'apagón' del sábado tras un problema con los «temporizadores» que mantuvo a la capital sin alumbrado navideño varias horas de tan turística tarde-noche. Y todo ello sin que, de momento, la parte política asuma responsabilidades dejando las explicaciones únicamente a los técnicos.

Tal parte de incidencias, a juicio de Kilian Cruz-Dunne, «pone en evidencia la nefasta gestión del alcalde y su equipo en aquellos asuntos de alto impacto ciudadano». «Lamentablmente, esto no es nada nuevo, es un patrón de conducta del PP en el Ayuntamiento de Logroño ante cualquier gran evento». Desde el grupo municipal del PSOE añaden que desde la inuaguración de la ornamentación navideña «no han dejado de crecer las críticas y las quejas de la ciudadanía, que apuntan a una menor presencia de elementos respecto a años anteriores» (a la espera de ver el resultado final, eso sí).

Así, según ha puesto de manifiesto, esto sucede «en lugares como la Glorieta del Doctor Zubía, en el cruce de Gran Vía con Vara de Rey, en el muro del Carmen o en los soportales de Gran Vía». A esto, »debemos añadir la ausencia de elementos luminosos en otras calles como, por ejemplo, Pilar Salarrullana, en pleno centro comercial«. El edil socialista, en ese sentido, ha recordado que »tales incidencias se producen a pesar de contar con un nuevo presupuesto para el alumbrado navideño de Logroño para la campaña 2025-2026 que se sitúa en 660.000 euros para este año y el siguiente«, es decir, 130.000 euros más que los 200.000 de los pasados cuatro ejercicios.

Un incremento con el que, en cualquier caso y según Cruz-Dunne, «no se están cubriendo las necesidades de iluminación», por no hablar de que el nuevo contrato «recoge que las instalaciones debían estar ya completamente montadas, probadas, legalizadas y en perfecto estado para su puesta en servicio 48 horas antes del día y hora fijados para el comienzo de las fiestas». Con la instalación de las luces navideñas, el equipo de gobierno del PP «vuelve a demostrar su incompetencia a la hora de gestionar importantes intervenciones festivas que son muy importantes para ciudadanía en general y para la hostelería y el comercio».