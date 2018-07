PSOE, Cs y Cambia critican la suspensión de los cursos para jóvenes en exclusión La acción, presupuestada en 374.000 euros y con subvención del Fondo Social Europeo, estaba destinada a 120 alumnos, pero solo se apuntaron 8 LA RIOJA Miércoles, 25 julio 2018, 00:05

Logroño. La formación iba a dirigirse a 120 jóvenes logroñeses en riesgo de exclusión. Y los cursos tenían que haber empezado este lunes, día 23, pero no lo hicieron. Hace dos semanas, el concejal de Innovación, Manuel Peiró, anunciaba un convenio con Adecco para gestionar esta formación a través del Fondo Social Europeo. «Al parecer solo se contaba con 8 alumnos para iniciar el curso», indicó ayer el Grupo Socialista, que criticó que no se haya contado con el tejido asociativo que ya trabaja con estos jóvenes. La acción costaba 374.000 euros «y habrá que ver si la no realización de este programa conlleva no solo la pérdida de la subvención del Fondo Social Europeo, sino también una indemnización a Adecco», apuntó el PSOE.

Ciudadanos puso de manifiesto que el Gobierno local «ha optado por obviar a organizaciones como Pioneros, Ymca o Cruz en vez de contar con ellas para coordinar la formación» .«Estamos ante un nuevo ejemplo de mala gestión», alegó la formación naranja, desde la que también resaltaron que los docentes se enteraron cuando no hallaron a nadie en las aulas. «Se firma un contrato sin saber si se va a realizar, se contrata a gente sin saber si van a hacer su trabajo y se convocan las clases sin alumnos», señalaron desde Cambia Logroño. «Esta ha sido una legislatura perdida en materia de empleo (...) Además, 16 profesores se ven ahora en la calle», apuntó también.

El Gobierno local refirió que está estudiando ampliar el plazo de inscripción un mes y también acciones de comunicación para estos cursos.

Además, alegó que se avisó con antelación a Adecco de la imposibilidad de empezar «sin el número mínimo de alumnos para avisar tanto a éstos como a los formadores».