El PSOE adivierte de la «grave situación económica» del Ayuntamiento de Logroño Luis Alonso critica que la ejecucion presupuestaria refleja recortes, paralización de inversiones y aumento del agsto en festejos

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, ha realizado este jueves la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre del año y ha advertido de que la situación económica municipal es «muy delicada». Según ha asegurado Alonso, el consistorio afronta «recortes en la presentación de servicios públicos, reducción de subvenciones y una paralización general de inevrsiones».

Alonso ha recordado que el presupuesto de 2025, aprobado con mayoría absoluta del Partido Popular, «nació con un ahorro neto negativo de 8 millones de euros, el primero de la historia de Logroño con más gastos que ingresos». Para el PSOE, ese «boquete presupuestario» ha obligado a presentar un plan de gestión que se traduce en recortes en turismo, culturas , ayudas a la cooperación, a la rehabilitación o a domicilio.

El portavoz socialista ha destacado que «la cifra de enajenación de suelo es cero euros, frente a los 17,8 millones previstos». Esto implica, según Alonso, que muchas de las inversiones anunciadas «no se van a acometer en 2025», citando proyectos como la urbanización de la calle Piscinas, obras en Cascajos, la reurbanización de San Antón o la renovación de tuberías de fibrocemento

Además ha detallado que los 27 millones presupuestados, solo se han comprometido 6 millones y apenas se han ejecutado 35.300 euros en proyectos no heredados del ejercicio anterior. También ha denunciado la «nula ejecución» de las ayudas a la rehabilitación, con un presupuesto de 1,27 millones que permanece sin utilizar.

También ha subrayado que a única noticia positiva para las arcas municipales llegará de la mano del Gobierno central, con un aumento de 5.4 millones en transferencias estatales respecto a 2024.

Sin embargo, ha considerado que «pese a las medidas y los recortes, no están siendo suficientes» y que la propia intervención municipal ha calificado la situación como «inasumible para cualquier agente económico».

Alonso ha criticado que «mientras se recortan servicios, el equipo de gobierno ha incrementado la partida de festejos», con suplementos de crédito que suman más de 180.000 euros adicionales en lo que va de año.

«Menos de seis meses quedan para cerrar 2025 y todo apunta a que será el peor año en términos económicos en la historia del Ayuntamiento de Logroño», ha sentenciado Alonso.