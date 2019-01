Cs propone innovar en el belén monumental y mejorar la iluminación navideña

logroño. El portavoz municipal de Cs, Julián San Martín, pidió ayer que se unifique en un contrato, y no en tres lotes como hasta ahora, la contratación de las luces de navidad. Así señaló que ha habido calles sin iluminar y zonas donde sí había luces y unos metros más adelante, no; además, criticó que cada zona tenía un motivo diferente. En general, el portavoz reclamó más planificación y más promoción de las actividades navideñas, ya que reclamos como «el belén del Ayuntamiento, además de inaugurarse tarde, no ha contado con una buena publicidad ni en Logroño ni en el resto ni fuera de la comunidad». Sobre este conjunto monumental indicó que le ha faltado innovación, «algo diferente que atraiga a los visitantes».

Por lo que respecta al Mercado de Navidad, consideró que «ha sido muy buena idea y ha estado bien coordinado», aunque creyó que se ha quedado un poco corto y también ha faltado promoción. «Después de la cabalgata no se acercó nadie». Reconoció que el Árbol de Navidad, de El Espolón, ha sido uno de los sitios más visitados, pero «se abrió sin inauguración, faltó ambientación navideña como villancicos». También fue criticó con la llegada de los Reyes a Las Gaunas, pues «se creó un efecto llamada y luego vimos cómo familias aguardaban a las puertas desde las siete de la mañana». Él propuso vender entradas a un precio simbólico y destinar el dinero a una ONG.