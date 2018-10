«Son promesas vacías porque el tiempo de Gamarra ha pasado» Miércoles, 24 octubre 2018, 00:06

Según el portavoz del grupo mixto, del PR+, las dos horas de discurso de la alcaldesa estuvieron «llenas de promesas que sabemos que no tiene tiempo para hacer. Parece la mala estudiante, que durante estos años no ha hecho nada y lo quiere hacer todo ahora». Se fijó a continuación en el anuncio realizado sobre la estación de autobuses vieja: «Estamos satisfechos de que su proyecto estrella, la rehabilitación de la actual estación de autobuses coincida con el proyecto del PR+, con un centro de participación activa para mayores, aunque sabemos que no va a ser capaz de hacerlo y tendrá que venir el PR+ para que sea realidad». En su opinión, la intervención de la alcaldesa «ha sido una huida hacia adelante, pero sabemos que son promesas vacías porque el tiempo de Gamarra ha finalizado. Esperábamos disculpas por no haber llevado a cabo sus promesas y ha seguido con su modelo de anuncios que no va a cumplir». Antoñanzas tendrá intervenciones de 10, 5 y 1 minuto, algo de lo que se queja mucho.