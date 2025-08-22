Primer partido de la temporada en Las Gaunas
Viernes, 22 de agosto 2025, 10:03
Tal día como hoy, hace 26 años, el Logroñés era portada en de Diario LA RIOJA porque iniciaba la temporada, según remarcaba el titular, «con ... ambición». En la noticia se explicaba que el equipo local echaba a andar el ejercicio contra el Levante a las siete y media de la tarde. En la temporada de 1999-2000 el conjunto blanquirojo se presentaba con un equipo que se encontraba bastante en forma para poder olvidar los malos resultados que obtuvieron durante las tres últimas temporadas. El público llegó al estadio con el grito de «¡Al ataque!» para poder animar a los suyos. El primer partido de la temporada finalizó con un empate a tres tantos.
