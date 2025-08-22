LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece un joven de 18 años tras sufrir una salida de vía en la AP-68, en Haro
La hemeroteca

Primer partido de la temporada en Las Gaunas

Viernes, 22 de agosto 2025, 10:03

Imagen -

Tal día como hoy, hace 26 años, el Logroñés era portada en de Diario LA RIOJA porque iniciaba la temporada, según remarcaba el titular, «con ... ambición». En la noticia se explicaba que el equipo local echaba a andar el ejercicio contra el Levante a las siete y media de la tarde. En la temporada de 1999-2000 el conjunto blanquirojo se presentaba con un equipo que se encontraba bastante en forma para poder olvidar los malos resultados que obtuvieron durante las tres últimas temporadas. El público llegó al estadio con el grito de «¡Al ataque!» para poder animar a los suyos. El primer partido de la temporada finalizó con un empate a tres tantos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un joven de 18 años tras sufrir una salida de vía en la AP-68, en Haro
  2. 2 ¿Quiere vivir en la calle más cara de La Rioja? Prepare más de medio millón de euros
  3. 3 Denuncia vecinal por un perro abandonado en la LR-250: «El pobre está agotado»
  4. 4

    Inditex se mueve en Logroño: Stradivarius, de obras para su traslado de Solidaridad a Pérez Galdós
  5. 5 Un peregrino Â«perturbaÂ» la convivencia en un albergue con un cuchillo de grandes dimensiones
  6. 6

    Una app que no sabes usar
  7. 7 La Rioja aumenta a 61 sus plazas para MIR e incorpora la especialidad de medicina de Urgencias
  8. 8 Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta
  9. 9 Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén hacer la exclusiva de más de 65.000 euros con su hijo
  10. 10

    El primer parque cubierto de Logroño, por fin más cerca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Primer partido de la temporada en Las Gaunas

Primer partido de la temporada en Las Gaunas