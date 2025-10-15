El Colletero, Balcón de Mateo, Rafael Expósito, ADER y Jig, Premios ONCE Los galardones de la fundación distinguen a quienes realizan una labor solidaria en su entorno procurando la inclusión social de los ciudadanos, la autonomía personal y la accesibilidad

La asociación El Colletero, El Balcón de Mateo, Rafael Expósito, Jig Easy Services y la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) recibieron este miércoles los Premios Solidarios Grupo Social ONCE La Rioja 2025, en una gala celebrada en Riojafórum.

El Premio Solidarios a la Institución, Organización, Entidad, ONG lo ha recogido El Colletero. Desde su fundación en Nalda en el año 2000, trabaja por la igualdad, la integración de todos los colectivos, la formación y el empleo, fomentando la agricultura sostenible, la calidad de vida, la protección del medioambiente y la cultura.

En la categoría de Programa, artículo o proyecto de comunicación el premio lo ha recibido, ha sido distinguido El Balcón de Mateo, portal de difusión de planes de ocio, cultura y actividades educativas, dirigidas a los más pequeños y, actualmente, también en versión sénior.

El Premio Solidario a la Persona Física lo ha recogido Rafael Expósito, quien ha utilizado sus vivencias para mejorar la vida de las personas que lo han necesitado, sirviéndose de su difícil experiencia personal.

El galardón en la categoría de Empresa lo ha recibido Jig Easy Services, grupo empresarial con sede central en Logroño, que presta servicios avanzados en torno a las TIC y su aplicación práctica en entornos empresariales y públicos.

Dividida en tres grandes áreas de negocio integradas entre sí (Gestión de Servicios, Internet y Mobile), representa una visión empresarial adaptada a la sociedad, más global, ágil e inmediata. Desde hace varios años, contrata a personas con discapacidad.

Por último, en la categoría estamento de la Administración Pública, el Solidario se ha entregado a la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER).

Estos galardones tienen la finalidad de reconocer y premiar a quienes realizan una labor solidaria en su entorno procurando la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización y la autonomía personal y la accesibilidad universal. Los premiados destacan por su sensibilidad social, su trayectoria y su dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos, señaló el Grupo Social ONCE.

En la gala han participado la vicepresidenta de la ONCE, Imelda Fernández; y el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, entre otras autoridades, así como por representantes de la discapacidad y de la sociedad riojana.

El jurado lo han formado Juan Javier Muñoz Ruiz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en La Rioja; Cristina Arias Serna, consejera general de la ONCE; Belén González Herrero, delegada de la ONCE en La Rioja, Alberto Aparicio Barba, director de Radio Rioja Cadena SER, Manoli Muro, presidenta del CERMI-La Rioja y Ana Zuazo Sáez, directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores del Gobierno de La Rioja.