Los populares rebaten las críticas y aseguran que llevan años promoviendo este arte Miércoles, 15 agosto 2018, 23:28

El Grupo Municipal Popular no tardó en responder a su homólogo socialista. En una nota de prensa enumeró las medidas que el Ayuntamiento de Logroño -según señaló- lleva años promoviendo respecto al arte urbano para luchar contra las pintadas callejeras. Algunos ejemplos expuestos por el PP fueron las «antes descuidadas paredes del Casco Antiguo y del camino de La Grajera, donde se está desarrollando actualmente el proyecto de los murales del Camino de Santiago»; el programa 'Artefacto' de la Gota de Leche, «donde se han realizado murales en la pasarela del Ebro y otras partes de la ciudad, siempre dentro del Festival de Arte Urbano»; y más recientemente, el mural 'Mercurio Alado', un «homenaje al comercio tradicional logroñés en la parte trasera de los Cines Moderno». El grupo criticó así al PSOE al que reprochó que no esté «dispuesto a colaborar con el Ayuntamiento por el bien de los logroñeses». Los populares incidieron en que los socialistas «no han dicho nada que el PP no haya comentado con anterioridad». Por ello piden irónicamente que, «al menos, citen la autoría de las propuesta porque así demuestran que no tienen ideas propias».