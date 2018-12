Habrá prórroga (de presupuestos)... y sólo el tiempo dirá si penaltis. Ahora mismo, eso sí, no podríamos decir quién los tiraría. «Si Cuca Gamarra no cumple el pacto firmado con Cs y se presenta por el PP a la reelección, o gana las elecciones por mayoría absoluta o será la jefa de la oposición». Así se despachaba el portavoz de Cs, Julián San Martín, en marzo pasado cuando la hoy alcaldesa no descartaba en una entrevista con Diario LA RIOJA volver a encabezar la lista del PP en las municipales del 2019. Ni populares ni 'naranjas' han presentado aún a sus lanzadores, pero quienes lo han estado haciendo hasta ahora han jugado su particular partido a cuenta de las cuentas. Cs se ha plantado al considerar no cumplidas sus exigencias. Y ello pese a que el PP se pasó la 'negociación' diciendo que lo estaban para, justo antes del pitido final, Gamarra atizar a San Martín con el convenio de Ramblasque que desbloquee avenida de la Sierra. «Ni está cumplido... ni lo vamos a cumplir». Juego sucio, protestaban desde el equipo 'naranja'. Claro que los populares no veían motivo alguno para que, como otros años, no apoyasen los presupuestos. Pues lo cierto es que incumplimientos ha habido siempre (el hoy tan polémico convenio entre ellos, que ya figuraba en el 2017). Pero si bien este año Cs se ha negado a negociar en el Parlamento ante tanto 'fuera de juego', en el Ayuntamiento han querido jugar el encuentro hasta el final. Y eso que el resultado parecía estar claro de antemano... tanto que, a día de hoy, ya hay quien les acusa de 'teatreros'. Si habrá tarjeta o no sólo lo sabremos en mayo, que es cuando aparecen en escena los árbitros. Mientras tanto, al resto nos basta y nos sobra con hacer quinielas. El fútbol es así y hay que aceptarlo... como la política misma.