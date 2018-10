Poda sin barrer en la calle Piqueras L.R. Martes, 2 octubre 2018, 00:26

Esta guindilla lleva unos días en la lista de espera. «Hola, buenas tardes, han podado unos árboles en la calle Piqueras, al lado de la rotonda de acceso al hospital San Pedro, había dos operarios y me llamó la atención que recogieron las ramas y fueron incapaces de recoger las hojas, sinceramente no me parece ni lógico ni ético», dice.