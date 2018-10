El pleno rechaza la consulta popular para las fechas mateas que pedían Cs y Cambia El salón de plenos logroñés, durante la sesión ordinaria de octubre que se celebró ayer. :: justo rodríguez El inicio y el fin de las fiestas se decidirán con colectivos, consejo consultivo y juntas de distrito antes de La Esperanza MARÍA JOSÉ LUMBRERAS LOGROÑO. Jueves, 11 octubre 2018, 23:50

No habrá consulta popular sobre las fiestas de San Mateo, como pedían Ciudadanos y Cambia Logroño. No es un tema de la entidad suficiente para utilizar este tipo de mecanismo, según los grupos que se pronunciaron en contra, que fueron el PP y el PR+ y, aunque el PSOE se abstuvo, mantuvo parecida línea argumental. El nuevo reglamento de participación ciudadana prevé la figura de la consulta popular -antes también pero de otra manera- y, en este aspecto, los detractores de usarla en este contexto indicaron que tal y como se recoge, precisaría del uso del censo electoral, de urnas, de información pública... un despliegue excesivo desde su punto de vista. Quienes se mostraron a favor hablaron de transparencia y de participación.

Abrieron el debate quienes presentaban moción. Así, desde Ciudadanos, se defendió que es un asunto con muchas vertientes, tanto económicas, como de conciliación, educativas -«el calendario escolar se ve truncado»-, contaba Julián San Martín- y que una mayor participación y no solo a determinados colectivos, los vecinos se sentirían más cercanos a su administración. «¿Cuál es el problema, hacer la consulta, o que sea ésta, la de fiestas, la primera consulta que se hace? No es un tema menor», mantuvieron también los naranjas.

Desde Cambia Logroño se entendió que éste es el momento y que incluso en cada colectivo hay opiniones diversas. «A los vecinos les gustaría votar y no que alguien decidiera por ellos. Ya ven el debate que hay. No hay que tener miedo a lo que la gente decida», apostilló el portavoz de Cambia, Gonzalo Peña, quien se preguntó «¿para qué queremos el reglamento de participación ciudadana?».

«Tan buena es la participación con consulta como con representantes», según la alcaldesa

Desde el PR+, su concejal, Rubén Antoñanzas, dijo que «los ciudadanos nos han elegido para decidir y no para pasar la decisión a las urnas». Para él, el reglamento ha de emplearse en temas importantes como algunos relacionados con el soterramiento, citó.

El concejal de Festejos, Miguel Sáinz, se fijó en que una consulta popular dejaría fuera a los menores de 18 años, «un sector con el que estamos comprometidos» y en que incluso podría precisar permiso del Estado. Recordó a los grupos que todos votaron a favor de las fechas que se han venido estipulando hasta ahora y que el mecanismo que se ha venido empleando, en un foro con agentes sociales, económicos, vecinales... ha sido suficientemente representativo. Añadió que esta vez se llevará el tema también al consejo consultivo de la ciudad y a las juntas de distrito. Para él, «hay otros cauces de participación y la consulta planteada supone «matar moscas a cañonazos».

Los socialistas incluso tildaron de «despropósito» la posibilidad de consulta por no «ver la necesidad». «Parece que hay otros canales para manifestarse. Cuestionamos el procedimiento. No el contenido», dijeron, para instar a la Corporación a empezar a trabajar sobre el tema.

La alcaldesa, Cuca Gamarra, cerró el debate anunciando que la decisión estará tomada antes del 18 de diciembre, fecha de la Virgen de La Esperanza, y que se adoptará con los agentes económicos y sociales, asociaciones de vecinos, como en otras ocasiones, así como en los foros que había mencionado el concejal -consejo consultivo y juntas de distrito. Para ella, la necesidad de volver a tocar este tema viene dado no por las distintas posiciones vecinales, sino porque el día 21 de septiembre cae en sábado y ese día no puede programarse ni el cohete ni la cuba. «Si no fuera así, las fechas estaban claras», refirió, para insistir en que «tan buena es la participación con consulta como con los agentes representantes». En su opinión, la propuesta formulada por Cs y Cambia tiene que ver con su deseo de quedar bien con todos. «Ahora toca mojarse. Cuando hay tantos colectivos afectados, con unos se queda bien y con otros no tanto. No quieren quedar mal con nadie».

Otras mociones

Por unanimidad salió adelante la moción presentada por el PR+ para acometer las obras de mantenimiento y reparación del Monte Cantabria en el tramo de la carretera de Mendavia y la misma suerte corrió la defendida por Cambia Logroño para la mejora en la medición e información de la calidad del aire urbano.

Con el apoyo de todos los grupos menos, en este caso, de Cambia Logroño, se aprobó la moción regionalista que pretende recorridos para corredores debidamente señalizados e iluminados en diferentes barrios de la ciudad. En este punto, el portavoz del PP, Javier Merino, incluso lució elementos de iluminación que puede portar cada corredor por su cuenta.