Pleno y piropos

Hablaba el periódico de hace 110 años de los asuntos del Pleno del Ayutamiento de Logroño, que ocupaba casi la totalidad de la sábana inicial. ... Se exponía rendir un homenaje al matemático Julio Rey Pastor por su estancia en la capital. Se evidenciaba la necesidad de construir una nueva Plaza de Abastos, pero esta tardó 15 años en ser una realidad.

Al corresponsal de 'La Tribuna' de Madrid le mandaron a Logroño a cubrir los sanmateos y en la primera cantina se «derritió» ante la belleza de la camarera, decía B. García-Herreros. También evocamos un anuncio de los vapores de la emigración. Encontramos el León XIII, que partía del puerto de Bilbao a las américas. Ayer hablábamos de la 'Operación Volver'.

9 de septiembre de 1915

Han pasado 110 años desde la publicación de esta portada de LA RIOJA. lr