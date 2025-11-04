El Pleno de Logroño debatirá este jueves la ordenanza de Terrazas

El proyecto definitivo de la Ordenanza Reguladora de Instalación de Terrazas se debatirá y, previsiblemente, dada la mayoría absoluta del PP, se aprobará en la ... sesión del Pleno de Logroño de este jueves. Así lo ha aprobado este martes la Junta de Gobierno Local.

La aprobación de esta ordenanza llega tras un amplio proceso participativo (el equipo de Gobierno ha mantenido reuniones con diversos colectivos afectados por la norma, como asociaciones vecinales y sector hostelero) que cristalizó en un anteproyecto aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado mes de febrero.

Posteriormente, y tras el preceptivo periodo de alegaciones por parte de los grupos políticos municipales, el texto fue debatido y aprobado en el Pleno ordinario del mes de mayo.

Tras la aprobación inicial en Pleno, el texto ha sido sometido a exposición pública y, tras el pertinente estudio técnico de las alegaciones presentadas, se han introducido algunas modificaciones, la mayor parte de carácter aclaratorio.

En este sentido se introducen aclaraciones sobre el carácter accesorio de las terrazas respecto de la actividad de los establecimientos de hostelería; la distancia libre que debe quedar para el tránsito peatonal; el cómputo de la superficie; la obligatoriedad de respetar 0,50 metros a ambos lados de accesos a portales o establecimientos para la colocación de barricas y mesas altas; o permitir el apilado de mamparas en la vía pública, ante la complejidad y molestias por ruido derivadas de su recogida de forma diaria.

Según fuentes municipales, la nueva ordenanza de Terrazas reordenará el espacio público reduciendo el espacio ocupado e incrementando las tasas. Asimismo, incorpora la reducción de una hora diaria de apertura de domingo a miércoles, dos horas los jueves y media hora los fines de semana con respecto a la norma vigente. Así, la nueva ordenanza establece los siguientes horarios máximos permitidos: de domingo a jueves, hasta las 00.00 horas, y los viernes, sábados y vísperas de festivos, hasta las 1.30 horas. Por último, se exige proporcionalidad entre el espacio ocupado por las terrazas y los metros cuadrados de los negocios hosteleros y se reduce la superficie máxima autorizable de la terraza de 120 a 100 metros cuadrados.