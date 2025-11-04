LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una terraza en Logroño. M.H.

El Pleno de Logroño debatirá este jueves la ordenanza de Terrazas

Aunque no estaba inicialmente en el orden del día, el Ejecutivo local lo ha incluido finalmente para su debate y previsible aprobación

Nuria Alonso

Nuria Alonso

Logroño

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:09

Comenta

El proyecto definitivo de la Ordenanza Reguladora de Instalación de Terrazas se debatirá y, previsiblemente, dada la mayoría absoluta del PP, se aprobará en la ... sesión del Pleno de Logroño de este jueves. Así lo ha aprobado este martes la Junta de Gobierno Local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 José Manuel López-Davalillo, exconcejal de Ollauri, el fallecido en Foncea
  2. 2 Un muerto y seis heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  3. 3 La línea Logroño-Miranda estará cortada 29 fines de semana y los pasajeros viajarán en autobús
  4. 4

    «Nuestra casa está donde dejamos la mochila»
  5. 5 Las brujas volverán a asaltar Logroño este fin de semana
  6. 6

    De generación en generación
  7. 7

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  8. 8 La noche de Halloween y el autobús que une Haro y Vitoria, en el Teléfono del Lector
  9. 9 Extinguido el incendio de siete hectáreas de pastizal y matorral bajo en Valdegutur
  10. 10 Vuelos a Milán desde Logroño en Semana Santa 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Pleno de Logroño debatirá este jueves la ordenanza de Terrazas

El Pleno de Logroño debatirá este jueves la ordenanza de Terrazas