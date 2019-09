El Pleno del Ayuntamiento de Logroño aprueba no construir el túnel en el nudo de Vara de Rey La modificación del proyecto, que plantea volver a lo del 2004 con la supresión del paso inferior de Duques de Nájera, ha contado con el voto a favor de PSOE, UP y PR+ y en contra de PP y Cs J. C. Jueves, 5 septiembre 2019, 12:23

«Este mandato no nos va a mandar la pereza. No hemos venido para hacer cosmética ni a jugar a la chica. Vamos a hacer un urbanismo verdaderamente sostenible y no nos vamos a permitir mantener la herida abierta que supone un túnel en pleno siglo XXI. Después de estos dos meses la opción más fácil era seguir, pero no hemos venido para eso... nuestra prioridad no es el coche y su fluir, sino el peatón y su bienestar».

Con estas palabras, el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha cerrado el debate que ha concluido con la aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento de la no construcción de un nuevo túnel en el nudo de Vara de Rey... tres años después de que el mismo órgano acordarse lo contrario. Ello supondrá la modificación del proyecto, y la rescisión del presente contrato a fin de paralizar las obras y volver a lo proyectado inicialmente en el 2004, y ha contado con el voto a favor de PSOE, UP y PR+ y en contra de PP y Cs.

Lo aprobado hoy deja sin efecto lo votado en el 2016 tras el cambio de postura del PSOE, entonces en la oposición y ahora en el gobierno, y que con Hermoso de Mendoza al frente y como alcalde quiere trasladar su apuesta por el desarrollo urbano sostenible de las palabras a los hechos. "No nos vamos a conformar con hacer una orejita por aquí, una semipeatonalización por allá, o con un PMUS que lo apruebo pero lo dejo ahí parado no vaya a ser que alguien se vaya a enfadar...", ha dicho.

El concejal delegado del ramo, Jaime Caballero, ha argumentado que la tan traída y llevada 'opción C', la de sustituir el viejo túnel de Duques de Nájera por uno nuevo en Miguel Delibes, además de "sobrevalorada", responde a "un capricho impuesto en un debate forzado que se saldó con un aumento del coste de 1,2 millones de euros y dos años de retraso en las obras". Así, a su juicio, más que una vuelta atrás es una "vuelta a la racionalidad técnica y económica".

Precisamente la falta de nuevos informes técnicos ha sido achacada por PP y Cs para oponerse tajantemente a regresar al punto de inicio: una glorieta de tres carriles sin túnel, según lo proyectado por el arquitecto del PERI Ferrocarril, y que de hecho ya contaba en el 2004 con todos los informes técnicos a favor siendo considerada como mejor opción. Sin embargo, el cambio de coyuntura y las movilizaciones a favor de mantener el paso inferior lo invirtieron todo. "Si se puede reducir de tres carriles a dos, mejor", ha respondido al respecto Caballero dejando claro que aún quedan decisiones por tomar.

PP y Cs, en la misma línea de respetar lo asumido en su día, han acusado al PSOE de romper el consenso logrado durante el pasado mandato y han responsabilizado al nuevo equipo de Gobierno de "paralizar" la fase 1 del soterramiento sin atender a las consecuencias que ello puede tener para la ciudad. No en vano, habrá que resolver el actual contrato, redactar un nuevo proyecto y licitar las obras (las que faltasen) de nuevo. Nadie se atreve, por tanto, a dar plazos.

El líder de la oposición, Conrado Escobar, ha hablado de "fechoría política" y el portavoz naranja, Julián San Martín, de "temeridad jurídica". "Van a poner en riesgo la mayor inversión de la historia de la ciudad y atentan contra el soterramiento sin saber muy bien por qué motivo... lo que van a hacer va más allá de una rescisión de contrato pues van a pedir a LIF 2002, cuyo consejo de administración aún debe nombrarse y aún no está formado ni el Gobierno de España ni sabremos si eso llegará a pasar, que haga algo que no sabemos ni qué es", ha criticado el popular.