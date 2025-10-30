El Pleno aprueba el proyecto de las ordenanzas fiscales 2026

El Pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este jueves el proyecto de las Ordenanzas fiscales que se aplicarán a partir del 1 de enero ... de 2026. Se trata de un trámite necesario, el de lograr el beneplácito del órgano municipal, para proseguir el camino administrativo necesario hasta su entrada en vigor. Las acusaciones por no cumplir las promesas electorales de bajar la carga impositiva y el 'basurazo' han centrado buena parte del debate de una sesión que ha concluido con las votaciones de los grupos sobre cada ordenanza modificada. La mayoría absoluta del PP en el Pleno ha sacado adelante el proyecto de Ordenanzas fiscales.

El concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, ha presentado ante toda la Corporación las líneas generales del proyecto de Ordenanzas y ha señalado que se mantienen las bonificaciones instauradas por el equipo de Gobierno del PP. También ha destacado que el nuevo proyecto se centra en aminorar la carga impositiva a la ciudadanía con reducciones de impuestos como el IBI o la plusvalía; la congelación de tributos como el IAE, el ICIO o el de vehículos de tracción mecánica; la consolidación y ampliación de las bonificaciones fiscales; o la simplificación de trámites administrativos gracias a la nueva Administración electrónica.

Así, se bonificará hasta el 95% del IBI para los locales en los que se desarrollen actividades económicas y se hayan visto afectadas por la realización de obras de titularidad municipal en la vía pública (para afecciones superiores a 3 meses); o la bonificación del 95% en el IAE sobre la cuota de cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de las mismas y las sociedades agrarias.

Entre las novedades del proyecto, destaca una nueva bonificación del 10% de la cuota íntegra del IAE de aquellas empresas que, sin estar obligadas (menores de 50 trabajadores), elaboren y aprueben un Plan de Igualdad.

Asimismo, Iglesias ha admitido que las tasas y los precios públicas crecerán en 2026 conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de agosto, un 2,7%, con el objetivo de adecuarlas al coste de los servicios públicos, como el servicio municipal de agua y alcantarillado, los vados o los derechos de examen para una oferta de empleo público, entre otros.

Tras la presentación por parte del edil delegado, ha llegado el turno de exponer el planteamiento de cada uno de los grupos municipales.

Antoñanzas ha afeado que Escobar no haya aprovechado para cumplir su promesa electroal de bajar los impuestos y ha criticado que vaya a destinar el crecimiento de las arcas municipales para pagar las improvisaciones de Escobar. «Gobierna a golpe de improvisación y así nos va», ha remarcado Antoñanzas.

Por su parte, Amaia Castro, de Podemos-IU, ha repasado las enmiendas que ha presentado a las ordenanzas centradas en atajar los problemas del acceso a la vivienda y en acotar el negocio de los pisos turísticos en Logroño.

En el caso de Vox, María Jiménez ha reseñado que sus 19 enmiendas están encaminadas a apoyar a las familias, aliviar las cargas fiscales y dar seguridad a los ciudadanos. De ahí que haya indicado la importancia de reducir las tasas y las cargas fiscales a las familias.

En el turno de palabra del Partido Socialista, Iván Reinares ha criticado que el equipo de gobierno haya rechazado todas sus enmiendas porque, según les han argumentado, tienen un alto componente ideológico. «Ustedes creen que bajar los impuestos es igual que gobernar», ha señalado el concejal socialista.

Iglesias ha achacado la demagogia de los grupos municipales que han tenido responsabilidades de gobierno y se ha preguntado si lo que hacía el PSOE era redistribución de la riqueza recaudar 15.000 millones de euros en IRPF. «Ustedes lo primero que hicieron al llegar a la Alcaldía fue subir el IBI dos puntos», ha recordado Iglesias, que ha insistido en los 97 incrementos de impuestos que en estos años ha implementado el Gobierno de Pedro Sánchez.

En su turno, el socialista Luis Alonso ha afirmado que los logroñeses pagarán muchos más impuestos y tasas que hace tres años, en el último ejercicio del gobierno del PSOE en Logroño. «¿Cómo cuadran esos datos con su promesa electoral de bajar los impuestos un 10%?», ha espetado Alonso.