LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los concejales de Logroño, durante la sesión extraordinaria para debatir el proyecto de Ordenanzas. Irene Jadraque/Sadé Visual
Logroño

El Pleno aprueba el proyecto de las ordenanzas fiscales 2026

La aplicación del 'basurazo' y la no aceptación de las enmiendas de los grupos de la oposición ha centrado un debate que se ha resuelto con los votos a favor del PP

Nuria Alonso

Nuria Alonso

Logroño

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:21

Comenta

El Pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este jueves el proyecto de las Ordenanzas fiscales que se aplicarán a partir del 1 de enero ... de 2026. Se trata de un trámite necesario, el de lograr el beneplácito del órgano municipal, para proseguir el camino administrativo necesario hasta su entrada en vigor. Las acusaciones por no cumplir las promesas electorales de bajar la carga impositiva y el 'basurazo' han centrado buena parte del debate de una sesión que ha concluido con las votaciones de los grupos sobre cada ordenanza modificada. La mayoría absoluta del PP en el Pleno ha sacado adelante el proyecto de Ordenanzas fiscales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo accidente laboral: fallece un hombre de 50 años aplastado por una puerta corredera
  2. 2 Prisión por intentar matar a su vecino con una explosión de gas en la calle Pérez Galdós
  3. 3

    Los riojanos con DNI permanente tendrán que renovarlo
  4. 4

    Flex-N-Gate compra la planta de IAC Group en El Sequero para crecer en plantilla y proyectos
  5. 5 Un incendio provocado por un radiador obliga a desalojar la residencia de estudiantes Micampus de Logroño
  6. 6

    Estas son los edificios e infraestructuras en zonas inundables en La Rioja
  7. 7

    Las tres alternativas propuestas para el estudio de viabilidad
  8. 8

    Una treintena de infraestructuras riojanas se ubican en zonas de inundación
  9. 9 Los técnicos superiores sanitarios inician este jueves cuatro días de huelga que dejan en el aire miles de pruebas
  10. 10

    El Ministerio descarta el trazado ferroviario por Pancorbo consensuado en La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Pleno aprueba el proyecto de las ordenanzas fiscales 2026

El Pleno aprueba el proyecto de las ordenanzas fiscales 2026