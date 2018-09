El pleno aprueba instar al Gobierno nacional a licitar de forma inmediata la Ronda Sur Un momento de la sesión ordinaria de septiembre, que se celebró durante la tarde de ayer en la casa consistorial. :: jonathan herreros Todos los grupos, con la abstención de Cambia, urgen a iniciar el proceso de contratación para asegurar el destino del dinero presupuestado MARÍA JOSÉ LUMBRERAS* MJLUMBRERAS@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Jueves, 13 septiembre 2018, 23:51

Con la abstención de Cambia Logroño, el pleno de la Corporación acordó ayer instar al Gobierno de España a licitar de forma inmediata la obra de la Ronda Sur, que convierta la AP-68 en circunvalación logroñesa, una gestión importante, para los grupos que sí apoyaron la moción presentada por el PP, para garantizar que la inversión no se perderá, independientemente de que la obra empiece este año o el siguiente.

El portavoz del PP, Javier Merino, urgió al grupo socialista a «mojarse y votar a favor» y la portavoz socialista, Beatriz Arraiz, que se pronunció a favor, dijo que su formación mantiene la misma postura que hace dos meses respecto a esta actuación y que su partido hará «en seis meses lo que el PP no hizo en siete años».

Parte resolutiva El pleno aprobado 216.978 euros más para la partida de Personal a cuenta de las disposiciones de los presupuestos generales del Estado en la materia. Además, se han designado fiestas locales para 2019 el 11 de junio y el 21 de septiembre. Las mociones Con los votos en contra del PP, se han aprobado las referidas a la avenida de la Sierra, la ampliación de horario de la biblioteca Rafael Azcona, los trámites para abrir el CCR y el uso del glifosato. Por unanimidad han ido la de las chiquibecas online, la fuente del vino, el bicentenario del Doctor Zubía, medidas contra el fraude fiscal. Y con el voto en contra del PP, el voto a favor de Cambia y la abstención de los demás ha decaído la referida a las clases de toreo para niños.

El regionalista Rubén Antoñanzas tildó de «vital para Logroño» el proyecto y reprochó a PP y PSOE que, «lejos de aunar esfuerzos, se tiran los trastos a la cabeza. El PP nos ha engañado con este tema, nos vendía humo, y el PSOE también nos engaña (...) Están jugando con el futuro de esta tierra. (...) Les animo a ser responsables».

Desde Ciudadanos, Julián San Martín tachó de «cuento chino» del PP y del PSOE lo sucedido con la autopista y se remitió incluso al año 2000, cuando se prolongó la concesión de la misma. «En 2017 ya había en el presupuesto 10 millones y no se licitó ¿No se podía? ¿Ahora sí se puede? ¿Quién engaña aquí? No nos merecemos que actúen como el dúo Pimpinela», zanjó.

Cambia Logroño, por su parte, a través de su concejal Marina Blanco, entendió la Ronda Sur como un elemento necesario. «Que se licite cuanto antes, pero no queremos participar en este circo», dijo, para además hacer hincapié en la necesidad, a su juicio, de profundizar en otras acciones que lleven a vertebrar la ciudad. «¿Cómo trae el PP esta moción después de tantas promesas sin cumplir?», terminó.

La socialista Arraiz insistió en que no se trata de «y tú más» sino de un «esto es lo que hay» porque, al acceder al Gobierno en junio, su partido se encontró con que no había convenio con la autopista ni disponibilidad del terreno. «Si estos procesos no eran relevantes, qué hizo el PP estos meses. Y si lo eran, por qué no se firmó el convenio», apuntó.

Y, una vez que Merino hubo finalizado su intervención diciendo que «si lo hacen en seis meses será gracias a los trámites previos», la alcaldesa aseguró que la Ronda Sur se iba a licitar este año, que «no es nada fácil mantener las partidas en los presupuestos del Estado; hay que defenderlas con uñas y dientes». «Si acaba el año 2018 sin licitación y sin que los millones se hayan comprometido, quedarán liberados y rápidamente se adjudicarán a otra obra», aseveró, para indicar que, después de leer unas recientes declaraciones del delegado del Gobierno, José Ignacio Pérez, posponiendo la licitación, pensó que «acaban de volar los 150 millones de la obra y 120 de las expropiaciones». «Cuatro meses de 2018 quedan para conseguir la autorización del Consejo de Ministros y la licitación. Empléese a fondo y no traicione a la ciudad de Logroño», terminó diciendo Gamarra a Arraiz.