El Pleno aprueba extender las ayudaspor desahucios al impago del alquiler Miembros de la Corporación municipal de Logroño, ayer, en la última sesión plenaria (la de agosto que se adelanta a julio) antes de las vacaciones de verano. :: justo rodríguez La oposición municipal saca adelante con la abstención del PP la moción del PSOE con medidas para impulsar el arrendamiento social JAVIER CAMPOS LOGROÑO. Jueves, 2 agosto 2018, 23:25

El Pleno del Ayuntamiento de Logroño aprobó ayer con los votos a favor de la oposición -PSOE, Cambia Logroño, Ciudadanos (Cs) y PR+- y la abstención del equipo de Gobierno -PP- que las ayudas por desahucios, que hasta ahora han beneficiado a personas afectadas por ejecuciones hipotecarias, se extiendan a los que se hayan quedado sin vivienda a consecuencia del impago de alquileres.

La moción, a propuesta del PSOE, insta a la Junta de Gobierno Local a que se modifique la actual convocatoria de ayudas para hacerla más inclusiva, que se mantenga abierta todo el año y, además, insiste en la necesidad de que las Administraciones local y regional (en este caso a través del IRVI) pongan sus pisos vacíos a disposición del arrendamiento social.

OTROS ACUERDOS Cultural Rioja Modificación presupuestaria por suplemento de crédito de 40.000 euros Aprobada con el voto favorable de PP, PSOE, Cs y PR+ y la abstención de Cambia Logroño una modificación presupuestaria por 40.000 euros destinada al programa Cultural Rioja (en relación a la última exposición del año). Alimentación y salud Campaña sobre dieta sana y equilibrada y promoción de hábitos saludables Aprobada por unanimidad la moción de Cambia Logroño enmendada por PP y PSOE para fomentar una dieta sana y equilibrada, ofreciendo en todo lo que tenga que ver con el Ayuntamiento productos locales, de proximidad y estacionales y, además, con la existencia de alternativas vegetarianas y/o veganas. Medio Ambiente Adelanto de la publicación del bando de limpieza de solares Moción del PR+ desestimada con el voto en contra de PP, Cambia y Cs y la abstención del PSOE.

Al debate, encuadrado en el pleno de agosto que dadas las vacaciones veraniegas se adelanta a finales de julio, asistieron miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de La Rioja, que mostraron su satisfacción por el 'paquete' de medidas sacadas adelante por la oposición. «Si bien durante unos años los desahucios por ejecuciones hipotecarias eran la mayoría, cada vez más se están produciendo desahucios por impago de alquileres. Ya suponen el 60%, algo que seguramente irá en aumento dado el aumento de los precios», argumentó la socialista María Marrodán, quien consideró que las ayudas se pusieron en marcha en el 2012 y «ya toca» adecuarlas a la realidad actual.

El hecho de que el número de ayudas concedidas esté cayendo -el año pasado, de los 110.000 euros de la partida sólo se adjudicaron subvenciones por 39.696- es prueba evidente de que «no están dando respuesta al problema real», a juicio del PSOE, y de que «van a la baja porque la economía va al alza», según el PP.

El texto aprobado incluye la convocatoria de manera urgente del grupo de trabajo sobre desahucios del Consejo Social y será precisamente ahí, según confirmó el portavoz del equipo de Gobierno, Miguel Sáinz, donde se aborde la cuestión. «Los impagos por alquiler no son cuantitativamente tantos como quieren hacer ver. No hay el aluvión que dicen y no es cierto que alguien se quede sin ayudas, sea afectado por una hipoteca o por un alquiler, pues a las ayudas por desahucios se suman las de emergencia social», respondió Sáinz.

«Baje del planeta en el que sea que vive», respondió Marrodán, apoyada por Marina Blanco, de Cambia; Antonio Fuertes, de Cs; y Rubén Antoñanzas, del PR+.