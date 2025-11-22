LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zona donde deberá estudiarse la instalación. Justo Rodríguez

La plaza de las Chiribitas de Logroño contará con una mini rampa de skate a dos alturas

El Ayuntamiento licita el suministro e instalación de un nuevo elemento deportivo en forma de 'U' por 54.500 euros junto al actual Lobete

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:16

Comenta

«Atender las peticiones ciudadanas de aumento de elementos deportivos para la práctica de deportes sobre ruedas en el entorno del polideportivo Lobete». Así lo ... refleja el informe de necesidad que avala el contrato licitado por el Ayuntamiento de Logroño recientemente para «el suministro e instalación de una mini rampa de skate a dos alturas» en la plaza de las Chiribitas, en las proximidades del IES Hermanos D'Elhuyar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una persona al precipitarse al vacío en Ribafrecha
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 El invierno asoma con las primeras nevadas
  4. 4 Denuncian en Navarrete a un hombre por portar speed y un puño americano con sistema táser
  5. 5 Los alumnos del internado del Marqués de Vallejo se trasladarán a La Laboral
  6. 6

    La Rioja tiene tantas vacantes de empleo como parados
  7. 7 Primer caso de gripe aviar en La Rioja: una grulla muerta en los Sotos de Alfaro
  8. 8

    «Mi hijo solo pregunta por su maleta, quiere volver al internado»
  9. 9 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  10. 10

    Beltrán incluye a su candidatura del PR a los ex de Vinea, pero la formación pierde a 19 militantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La plaza de las Chiribitas de Logroño contará con una mini rampa de skate a dos alturas

La plaza de las Chiribitas de Logroño contará con una mini rampa de skate a dos alturas