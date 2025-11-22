La plaza de las Chiribitas de Logroño contará con una mini rampa de skate a dos alturas

«Atender las peticiones ciudadanas de aumento de elementos deportivos para la práctica de deportes sobre ruedas en el entorno del polideportivo Lobete». Así lo ... refleja el informe de necesidad que avala el contrato licitado por el Ayuntamiento de Logroño recientemente para «el suministro e instalación de una mini rampa de skate a dos alturas» en la plaza de las Chiribitas, en las proximidades del IES Hermanos D'Elhuyar.

«El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto el suministro e instalación de un elemento deportivo para la práctica de deportes sobre ruedas, del tipo mini rampa a dos alturas, con el fin de continuar con el aumento de zonas deportivas en la ciudad para mejorar la actividad física de los ciudadanos y la creación de espacios para fomentar la interrelación social», reza el mismo, publicado en el Perfil del Contratante del Consistorio capitalino.

NUEVA MINIRRAMPA DE SKATE A DOS ALTURAS En Logroño Lobete Lugar del Skate Park Pl. Chiribitas C/ A. de Castro IES D'Elhuyar 1,50 m 1,20 m 7,20 m 11,05 m Estructura tubular en acero galvanizado y soldaduras protegidas con acero galvanizado J.A.S. Fuente: Ayto. de Logroño

La Junta de Gobierno Local aprobaba hace apenas una semana la nueva instalación deportiva con un gasto máximo de 54.500 euros (IVA incluido) para su ejecución. Un nuevo espacio para los amantes del skate que se sumará a otros ya existentes en Logroño, como el skatepark de Las Norias o el 'Ignacio Echeverría Streetplaza' en las traseras del Seminario, con plazo de ejecución de dos meses desde su adjudicación.

«Los elementos suministrados se instalarán por el licitador en la plaza de las Chiribitas junto a la zona ajardinada y deberá formar un conjunto homogéneo con el entorno, compatible y complementario con el resto de los elementos del espacio en el que se ubican sobre la superficie actualmente pavimentada», se precisa.

La nueva dotación vendrá a sumarse al skatepark de Las Norias y al 'Ignacio Echeverría Streetplaza' en las traseras del Seminario

Además, «el elemento propuesto deberá poseer un uso polivalente para diferentes modalidades deportivas, y tanto para usuarios que se inician como para 'riders' expertos», se explica en la memoria de un proyecto con el que nadie contaba y que detalla las características de la futura dotación: con unas dimensiones mínimas de 11,05 metros de largo, 7,20 de ancho y 1,20 y 1,50 metros de alto; y superficie de rodamiento realizada en tablero de abedul...

Los licitadores deberán presentar una memoria técnica descriptiva del suministro ofertado, «con memoria y planos en planta y 3D, con exposición breve, concisa y clara de la opción propuesta, la cual describirá la solución adoptada, indicando los criterios adoptados, los razonamientos realizados, las conclusiones obtenidas y los recursos a emplear».