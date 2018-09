SOS en la Alhóndiga Un grupo de personas duerme en uno de los recovecos de la plaza. :: / Juan Marín Suciedad, basura, orines, excrementos... Tanto los accesos al aparcamiento como la pérgola han sido tomados por indigentes, como pasa en la Glorieta | Los vecinos denuncian los problemas causados por la permanente presencia de 'sin techo' JAVIER CAMPOS Logroño Viernes, 28 septiembre 2018, 21:56

Una realidad incómoda, a la vista de todos en lugares como la glorieta del Doctor Zubía, y que últimamente centra las miradas en la plaza de la Alhóndiga. Una realidad problemática, que se reproduce durante distintas épocas del año, y que ahora coincide con la afluencia de temporeros atraídos por la campaña de la recogida de la uva pudiendo dar lugar a la confusión.

Vecinos del entorno llevan tiempo fotografiando una situación ante la que la Administración se muestra impotente. Un grupo de personas sin hogar, que viven en la calle con lo puesto, con problemas de drogas y alcohol, 'colonizan' la pérgola y sus alrededores, así como los accesos al aparcamiento subterráneo, para desesperación de unos vecinos cansados de la suciedad y la basura que dejan. Más allá del problema social de un grupo de indigentes, empiezan a ver un problema de salud pública.

Imágenes tomadas por los vecinos del entorno.

«Desde hace más de un año, cuando voy al trabajo, me encuentro con situaciones parecidas, sea verano o invierno. De un tiempo a esta parte quienes habitamos la zona soportamos todo tipo de desechos: bolsas, restos de comida, cartones, latas vacías, orines y excrementos», denuncia una trabajadora de la zona. «Incluso incordian a los pacientes del centro de salud Espartero pidiendo dinero e incluso alguna invitación a una bebida en el interior del consultorio», cuenta una enfermera que prefiere guardar el anonimato.

Más allá del problema social, los vecinos ven un problema de salud pública en el barrio

El Ayuntamiento, según dicen, es consciente de una situación que molesta pues las denuncias son constantes. «Aquí hay gente durmiendo todo el año, con colchones y cartones en los sitios que ofrece la pérgola y el parking subterráneo para resguardarse, con una rampa de acceso que, además, suele estar intransitable», protestan. «Sólo contestan que es un problema social y como tal lo remiten a Servicios Sociales», concluyen.

Reunión de personas en la plaza. / Juan Marín

La Consejería de Salud confirmaba ayer que el problema es de sobra conocido, pero que su competencia únicamente estaría en lo que sucede de 'puertas para adentro' en el centro de salud. Y desde la Concejalía de Servicios Sociales, por su parte, aseguraban que llegan hasta donde pueden llegar, «pues ninguna persona puede ser retirada de la calle contra su voluntad».

Para hacer frente al problema, la Administración local ya puso en marcha en su día el denominado proyecto Alasca (Alternativa a las calles) para realizar un seguimiento de las personas 'sin techo' de la ciudad y ofrecerles unos servicios mínimos que pasan por el acompañamiento, el aseo, la cama y la comida. Pero... no siempre lo aceptan. «No son temporeros, no, porque los temporeros cada mañana van a las puertas de la estación a buscar trabajo y estos no trabajan, aunque es cierto que en estos días aumenta la sensación de 'campamento'», dicen.

Estado de una de las rampas de la plaza.

«Ahora en la plaza de la Alhóndiga hay mucha más gente de la que hay en en otras épocas del año, pero el problema son algunas personas que están de forma casi permanente con malos hábitos de consumo y de convivencia.

Son conocidos y usan los recursos municipales cuando los necesitan, pero de manera habitual están instalados allí haciendo sus necesidades y dejando sus pertenencias durante el día», reconocen profesionales consultados por este periódico, que de la misma manera explican que «hay presión policial y se hacen limpiezas extraordinarias al menos un día a la semana, pero echarles no se les puede echar».