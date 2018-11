El 'plante' de Arraiz se eleva a la Federal Jueves, 15 noviembre 2018, 20:54

Había presentado una reclamación y, tras su desestimación, la candidata Beatriz Arraiz mantiene su 'plante'. La candidatura de la portavoz del grupo municipal remitía ayer una carta a la Asociación de la Prensa para comunicar que no acudirá al debate de hoy a la espera de «acordar otras fechas».Arraiz considera que no se ha respetado el Reglamento porque el debate «no ha sido consensuado entre las dos candidaturas». La candidatura de Pablo Hermoso de Mendoza comunicaba por su parte que sí acudirá y precisaba que, durante la reunión previa, «la candidatura de Arraiz no mostró disconformidad» respecto a las condiciones. La Comisión de Garantías Electorales del PSOE riojano sentenciaba ayer que la cita de hoy, ya preparada, sigue en pie y que ante la importancia del caso el asunto ha sido elevado a la Comisión Federal de Garantías Electorales.