El PR+ pide que Logroño conmemore el 200 aniversario del doctor Zubía

logroño. El concejal del PR+, Rubén Antoñanzas, pidió ayer que «el Ayuntamiento de Logroño constituya, en un plazo máximo de treinta días, un grupo de trabajo para conmemorar en la ciudad la efeméride del nacimiento del doctor Idelfonso Zubía». La propuesta arranca de un artículo de opinión en Diario LA RIOJA del periodista Marcelino Izquierdo en el que recordaba tal fecha y preguntaba si las administraciones lo tendrían en cuenta.

Antoñanzas consideró «importante» que en Logroño «se apueste por la cultura, algo que el equipo de Gobierno de Concepción Gamarra, no sólo ha descuidado, sino que ha ninguneado de manera reiterada». En su opinión, «en la presente legislatura, la señora Gamarra no sólo no ha conseguido sacar adelante ningún nuevo proyecto en esta materia, sino que lo que se le dejó hecho lo ha abandonado o cerrado, como el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) o la biblioteca Rafael Azcona».

Asimismo, recordó que el 24 de enero de 2019 se cumplirán doscientos años del nacimiento en Logroño del doctor Ildefonso Zubía, destacado farmacéutico y botánico español, que desarrolló su labor científica en el campo de la botánica, la hidrología, y la agricultura, entre otras materias.

Rubén Antoñanzas

Antoñanzas añadió que, «a raíz de un artículo de opinión publicado por Diario LA RIOJA, en cual el periodista Marcelino Izquierdo se preguntaba si las administraciones iban a hacer algo o no al respecto del bicentenario del ilustre riojano», a los regionalistas les pareció una «interesante reflexión» que entendieron que «merecía ser tenida en cuenta».