LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parque Princesa Leonor con las mallas de la pérgola colgando tras volarse a causa de una tormenta del pasado 2024. J. C.
Logroño

La pérgola del parque Princesa Leonor que tuvo que ser retirada costó 30.000 euros

El acondicionamiento de una zona de sombra junto al edificio Patricia, «mejora» del proyecto inicial, no dio resultado y solo duró ocho meses

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:39

Comenta

Se quitó con el mismo ruido que se puso, y desde el marzo pasado no ha vuelto a saberse más del polémico elemento… Hasta ahora, ... cuando la estadística de contratación de la sociedad de integración del ferrocarril (LIF 2002) correspondiente a 2024 ha sacado a la luz su coste. La controvertida pérgola del parque Princesa Leonor, esa que ni cumplía ni lucía (pues sus luminarias suspendidas nunca llegaron a funcionar) y que no aguantó ni dos estaciones completas (ocho meses), tuvo un coste superior a los 25.000 euros (a los que habría que sumar otros 5.000 de IVA).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de 4 grados con epicentro en Álava se deja sentir en buena parte de La Rioja
  2. 2 Consulta los municipios de La Rioja, Burgos y el País Vasco donde se ha notado el terremoto de Álava
  3. 3 «Sentí que alguien empujaba la cama»
  4. 4 Fallece un joven de 28 años y otro de 32 resulta herido grave en un accidente de tráfico en la AP-15, en Castejón
  5. 5 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  6. 6 Aparcamientos cerca de la estación y más quejas sobre las luces de Navidad, en el Teléfono del Lector
  7. 7

    Luz verde municipal para la construcción de dos promociones de vivienda libre en Varea y El Arco
  8. 8

    La Rioja ha registrado hasta 36 terremotos «importantes» desde que hay registros
  9. 9 Accidente con retenciones en la A-12
  10. 10

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La pérgola del parque Princesa Leonor que tuvo que ser retirada costó 30.000 euros

La pérgola del parque Princesa Leonor que tuvo que ser retirada costó 30.000 euros