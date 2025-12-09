La pérgola del parque Princesa Leonor que tuvo que ser retirada costó 30.000 euros

Se quitó con el mismo ruido que se puso, y desde el marzo pasado no ha vuelto a saberse más del polémico elemento… Hasta ahora, ... cuando la estadística de contratación de la sociedad de integración del ferrocarril (LIF 2002) correspondiente a 2024 ha sacado a la luz su coste. La controvertida pérgola del parque Princesa Leonor, esa que ni cumplía ni lucía (pues sus luminarias suspendidas nunca llegaron a funcionar) y que no aguantó ni dos estaciones completas (ocho meses), tuvo un coste superior a los 25.000 euros (a los que habría que sumar otros 5.000 de IVA).

El dato en cuestión, facilitado por el PR+, resulta de sumar tanto el proyecto de dirección de obra (6.100 euros) como la ejecución de la «zona de sombra» en la nueva área verde (19.209,82 euros), junto al edificio Patricia y que da continuidad a la plaza México, en el 'nudo' de Vara de Rey. Una inversión 'extra' por encima de los 30.000 euros que nunca dio el resultado esperado y conllevó notable polémica.

Se da la circunstancia de que el pasado marzo, y tras meses de controversia (el parque se inauguró en julio de 2024, aunque la pérgola se instaló a posteriori), la maltrecha malla de sombra, visiblemente deteriorada tras las intensas lluvias y los fuertes vientos, era retirada. Algo a lo que se veía obligado el Ayuntamiento por razones de seguridad, además de continuar con el desmontaje de la red de tensores y las luminarias, dejando en la práctica los cuatro postes a la espera de una decisión definitiva.

Y es que, tal y como adelantó este periódico y según fuentes conocedoras del caso, tal pérgola nunca se ajustó a la normativa correspondiente a las instalaciones de alumbrado exterior, que marca unas determinadas especificaciones técnicas tanto para sus columnas como para sus diseños 'especiales', los que requieren tanto su homologación como su certificación para el posterior visto bueno de Industria.

La estructura con lámparas, cuya cubierta textil se volaba, ni cumplía ni lucía y fue retirada al final el marzo pasado

Sea como fuere, las inclemencias meteorológicas del invierno y la primavera dejaron bien a las claras que ni la cubierta textil ni prácticamente componente alguno 'funcionaban', como también se evidenció que ya en verano no ofrecían las prestaciones que se le presuponían originalmente.

Más allá del polémico toldo, descolocado por completo en los vendavales registrados que conllevaron varias reparaciones, o de que no estuviesen todas las lámparas, que nunca pudieron ser encendidas, LIF 2002 y Ayuntamiento de Logroño, casi desde el principio, no pararon de darle vueltas a lo ejecutado... hasta que la realidad se impuso.

Diario LA RIOJA ya se hizo eco de la solución propuesta por fuentes implicadas en el caso: modificar tal estructura o, directamente, prescindir de las luminarias. Y se optó por lo segundo, retirándolo todo... menos los citados cuatros postes. Y ello después de saberse que el 'Princesa Leonor' se inauguró con los «reparos» de hasta cinco unidades municipales, siendo a finales de 2024 cuando el propio Consistorio informó de que retiraría las luminarias de la pérgola después de que el PR+ desvelase un informe de la Dirección General de Espacio Público con los «requerimientos» de subsanación pendientes desde junio de ese mismo año.

Desde el Consistorio capitalino, ya en el momento de su retirada, se informó de que la retirada del conjunto, habida cuenta de que la malla de sombra «se instaló de manera provisional», era la ya programada; y que, a partir de entonces, se buscarían alternativas a la pérgola (aprovechando los mástiles o no) para que la futura estructura fuese la definitiva.

«No se abandona la idea de dotar de sombra al parque», precisaba el concejal delegado, Ángel Andrés, hace ahora nueve meses, atendiendo, eso sí, a los condicionantes del propio entorno (el gobierno municipal siempre defendió lo ejecutado dadas las limitaciones que supone la presencia del cajón ferroviario y que subordinan, por ejemplo, una pérgola o elemento similar). «Es la que pudo ponerse, pues la idea original era una vela triangular que los pilares no soportaban, y que nadie se olvide que, de entrada, ni estaba prevista; pero seguiremos buscando la manera», apuntaba el edil del PP sin novedades hasta la fecha.