PÉRDIDA DE CONFIANZA

Llevo viviendo en La Villanueva desde el 2006. Me decidí a comprar una vivienda porque me gustaba el barrio (céntrico y tranquilo), y trabajaba allí (como jefe de obra, del Hotel F&G). Desde entonces, siempre que ha habido elecciones La Villanueva surge como algo próximo a hacer, pero mi confianza la han perdido por completo. Aparte de vivir, y a raíz de la crisis, decidí montar un negocio en la calle Los Baños (un albergue turístico), siempre con la confianza de que a medio plazo el barrio mejoraría. En los últimos doce años no se ha hecho nada. No hay ni papeleras y es normal ver ratas. Cada vez hay más solares vacíos... Esto no sucede en otras zonas del casco antiguo. También es habitual escuchar a los turistas comentar lo deterioradas que están estas calles, incluso temen por su seguridad, cuando lo cierto es que es un barrio tranquilo.