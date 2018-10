Los pensionistas volvieron a salir ayer a la calle para reclamar seguridad sobre sus prestaciones. Algunos quieren protegerlas en la Constitución. Pero la Carta Magna también sanciona el derecho de todos los españoles a trabajar y ya ven cómo corren los tiempos.

La garantía, por tanto, reside en incrementar los recursos que financian el sistema público de las pensiones. Una forma sería elevar los salarios, lo que conllevaría un aumento de las cotizaciones, aunque tras la escabechina de la crisis, sólo el sector público ha dado avances mientras el privado ni se lo plantea.

Pero el empleo, y no será porque el Banco de Españo no lo haya advertido, no es suficiente para mantener el poder adquisitivo de los mayores. No ya el de los pensionistas actuales, sino el de los futuros. No lo lograría ni con una tasa de actividad del 70%, quince puntos por encima de la actual, ni con un paro del 5%. Aun imaginando que se alcanzase ese escenario, el empleo solo conseguiría financiar el 60% del gasto en pensiones y el 40% restante habría que pagarlo con otros recursos.

¿Y de dónde sacarlos? Pues o reduciendo gastos, lo que parece un imposible, o recurriendo a un impuesto ad hoc o a una subida porcentual de lo que los activos abonamos a la Seguridad Social a través de nuestras nóminas. Opciones peligrosas pues reducirían la capacidad de gasto de los que trabajamos, retraerían el consumo, bajarían la recaudación de los impuestos indirectos y comprometerían el crecimiento de la economía.

Descuiden. Estas no son decisiones que se tomarán de inmediato. En el horizonte ya se ven señales de humo electorales.