Peluquería en los genes

Rosana Calvo Ruiz-Alejos bromea con que ha nacido «en el cuarto de los tintes» de la peluquería de su padre. Y, «después de toda una vida dedicada a los pelos, me derivé a la oncología, especializándome en sistemas capilares, alopecia, pelucas...». En su centro, situado en el número 10 de la calle Marqués de Vallejo, de Logroño, Rosana Calvo trabaja con el que considera su propio estilo. Y es eso lo que le ha conducido a la final del concurso nacional Previa Talent Award.

La marca italiana Previa Natural Haircare ha organizado este concurso en el que, entre 200 participantes, sólo han pasado a la final cuatro y una de ellas es la logroñesa Rosana Calvo. Y es que lo suyo, en la profesión, es algo genético porque su hermano es el también prestigioso barbero logroñés Álvaro Calvo. El próximo 28 de octubre se celebrará en el Hotel Puerta de América de Madrid la gala final en la que Rosana acudirá con su modelo, Elena Cámara; su fotógrafo, Javier Val Eguren; y su equipo, formado por Berta Rodrigo y Marian Laguna.

Curiosamente, Rosana empezó a trabajar con esta marca porque «no puedo inhalar productos fuertes, así que deseché lo químico y me decidí por lo natural». Convocado el concurso, se presentó sin mucha convicción con tres trabajos y uno de ellos fue seleccionado. No le permiten desvelar el diseño hasta el día de la final, pero avanza que es «un trabajo de técnica con color y corte, vanguardista, con una cresta punk, el rollo que me gusta». Su especialidad, la oncológica, le permite ofrecer un servicio mucho más personalizado, al margen de trabajar con gran discreción. De hecho, en su negocio cuenta con cabinas individuales. «Me gusta la creatividad, dedicarle tiempo al trabajo, que es algo que puede llamar la atención pero que resulta muy normal en mí», explica Rosana Calvo.

«En La Rioja no se hacen trabajos de doce horas como hago yo», expone, y añade: «Me gusta la peluquería muy buena y difícil, no me gusta lo fácil, cortar puntas...». Y eso que hace doce años decidió, de alguna manera, volver a la peluquería porque la tenía «en un segundo plano». «Está en mi esencia y necesitaba esa alegría, así que me formé de nuevo, me reinventé», declara esta peluquera logroñesa con más de veinte años dedicados a la profesión, que es la profesión familiar. Pero ella le da un toque personal a sus creaciones. También a la que participará en el Previa Talent Award. Incluso, adelanta, «he hecho una puesta en escena al estilo 'grounge' ya que va a haber un pase de modelos».