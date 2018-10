PELIGRO AL VOLANTE

Esta semana se hizo público un estudio de Autopistas (grupo Abertis) que indicaba que más del 50% de los conductores no utilizan los intermitentes a la hora de señalizar las maniobras que realizan en dichas vías (adelantamientos, tanto el inicio como el regreso al carril derecho, incorporación y salida de la autopista...).

No usar esa palanca que está al lado del volante y que muchos parecen haber olvidado su existencia supone un riesgo para el propio conductor y para el resto. Tanto es así que está infracción está considerada como grave y se sanciona con 200 euros de multa o con 80 euros si se pone el intermitente incorrectamente (por ejemplo si se hace a destiempo).

El resto de los usuarios (también peatones) no son adivinos y desconocen las intenciones del que no señaliza la maniobra que va a llevar a cabo con el posible peligro que esto conlleva.

Dicho análisis se refiere a las autopistas, pero ¿con qué nos encontramos a diario en las carreteras nacionales, regionales, locales y en los cascos urbanos de pueblos y ciudades? Pues con un sin fin de situaciones de todo tipo provocadas por dejadez en unos casos, falta de precaución y de sentido común en otros, inconsciencia e incluso agresividad.

Hay quienes han olvidado que en los carriles de incorporación son los que quieren acceder a la carretera los que deben ceder el paso, no los que circulan por ella.

En los cascos urbanos algunos piensan que una vez pasado un badén para reducir velocidad, hay que acelerar lo máximo posible hasta llegar al siguiente.

El vado no horario de los garajes significa que no se puede aparcar ni estacionar frente a él en ningún momento del día, ni siquiera un mínimo instante que a veces suele convertirse en varios minutos.

Los aparcamientos no son un cortijo particular y están señalizados por algo. Lo que ocurre en los centros comerciales con vehículos circulando en dirección prohibida o a toda velocidad es de traca.

Las rotondas son otro gran problema que se debería tener más en cuenta visto el constante incumplimiento de las normas básicas para su utilización. En los últimos meses he visto numerosos casos de vehículos que salían de rotondas desde uno de los carriles interiores adelantando a otros que estaban bien situados en el carril exterior. No se han producido accidentes por suerte y por los frenazos de los conductores afectados (sobre todo de los que no tenían la culpa).

Por no hablar de las consecuencias de conducir bajo los efectos de diferentes sustancias (alcohol o drogas), utilizando el teléfono móvil o de cuestiones que parece mentira que todavía muchos no tengan en cuenta como es la de ponerse el cinturón de seguridad (todos los ocupantes del vehículo). Abrochárselo debería convertirse en un hábito y más sabiendo el resultado de tener un accidente sin llevarlo, que todos conocemos por los medios de comunicación y las campañas de concienciación. A determinada velocidad, en la mayoría de los casos significa la muerte o sufrir graves heridas.