La familia real crece en Logroño

Los pavos reales del parque del Carmen de Logroño han sido padres. Hace apenas unas semanas nacieron cinco polluelos que ya comparten jaula con los adultos y se han convertido en un atractivo añadido del recinto. No obstante, la madre, protectora, cada vez que hay jaleo alrededor del aviario, reúne a sus hijos y los esconde bajo su plumaje. Desde el Ayuntamiento de Logroño informan de que, como todavía no presentan dimorfismo sexual, no se sabe si son machos o hembras pero que cuando sean adultos, en otoño, serán trasladados a la granja municipal del parque La Grajera.

Joaquín Laliena, veterinario de la asociación para fomentar la avicultura y la cunicultura en La Rioja, expone que no es la primera vez que los pavos reales tienen polluelos, que años atrás ya criaron otros que fueron igualmente trasladados a La Grajera, de adultos. «El celo de los pavos reales empieza en marzo y pueden tener hasta ocho pollitos. Para octubre o noviembre ya son adultos, del tamaño de sus padres, y pueden ser traslados», explica Laliena. Siete pavos reales en una jaula en la que viven habitualmente dos pueden ser multitud, aunque el veterinario de Iberavis, que asesoró al Consistorio logroñés para habilitar el espacio, asegura que está ideado para acoger hasta cuatro adultos y que lo idóneo sería tener un macho y varias hembras.

El pavo real siempre ha sido una seña de identidad del parque del Carmen, antiguamente había más ejemplares y estaban sueltos. «Habitualmente ha sido un ave ornamental propia de las clases altas y desde los romanos también se ha considerado un manjar», cuenta Joaquín Laliena. En el parque del Carmen, en parte por la gripe aviar y en parte por el peligro para la seguridad vial, pues no era raro que los pavos reales cruzasen las calzadas de las calles Villamediana y Pío XII, acabaron por reducir el número y encerrarlos. Aunque también hubo robos.

«El parque tenía muchos más animales antes, lo que pasa es que se robaban y ya no quedan ni patos. Yo echo de menos la figura del guarda para que cuide y gestione los animales, intercambiándolos con zoos y otros parques como La Taconera de Pamplona y el Isabel la Católica de Gijón», opina Joaquín Laliena. A eso también hay que añadir el ataque de perros.

En el año 2006, precisamente como prevención frente a la gripe aviar, el Consistorio logroñés trasladó todas las aves de la ciudad al zoo de Santillana del Mar y cinco años después reinstaló patos y una pareja de pavos reales en el parque del Carmen, dentro de un aviario. En 2022, tras varios casos de hurtos y escape de las aves, la hembra que había sido cedida por San Sebastián falleció por causas naturaleza y fue sustituida por otra venida de Cáceres. Los actuales inquilinos del parque del Carmen son una hembra de ala negra y un macho ancestral de unos cuatro años cada uno.

