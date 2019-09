La pasarela que sigue queriendo Los Lirios Los Lirios va camino de una década reclamando una pasarela peatonal. / Miguel Herreros La asociación de vecinos elabora un proyecto de paso elevado para reclamar su pronta construcción| El Ayuntamiento anuncia la puesta en marcha de medidas para reducir la velocidad en el cruce ya propuestas en el 2015 como semáforos, señales o incluso un posible radar JAVIER CAMPOS Logroño Jueves, 5 septiembre 2019, 13:23

Pasarela sí, pasarela no, pasarela sí, pero... El equipo de Gobierno local de PSOE, UP y PR+ sigue deshojando la margarita sobre la construcción o no de un paso elevado que conecte la avenida de la Paz con la de Zaragoza sobre la LO-20 mientras la asociación de vecinos de Los Lirios continúa reclamando que el Ayuntamiento cumpla con lo aprobado en pleno, es decir, con la redacción de un proyecto definitivo y la licitación de las obras con urgencia.

«Ni existe el proyecto redactado sobre la pasarela ni existe dotación económica para ejecutarla», reiteró ayer el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, quien presentó públicamente la propuesta con la que el 'tripartito' quiere salvar la moción del PP instando a continuar con la tramitación del plan inicial aprobado por unanimidad a finales de la pasada legislatura. Una 'contraoferta' que pasa por la puesta en marcha de medidas alternativas para aumentar la seguridad vial en el cruce y ver si funcionan.

Desde la asociación de vecinos, muy molestos con el cambio de posición de los otrora oposición y hoy socios de gobierno, han llegado incluso a elaborar su proyecto de pasarela para reclamar su pronta ejecución en un intento de dejar claro que «el trabajo ya está hecho». «Son cálculos reales basados en lo ya existente, pues ha habido borradores, estudios de alternativas y hasta un concurso de ideas, así que no pueden decir que no hay proyecto», protestan los vecinos.

La asociación, en colaboración con 'LAstudio Proyectos' del arquitecto Íñigo López-Araquistáin, ha querido hacer público en Diario LA RIOJA un proyecto de pasarela «100% accesible (la rampa del 6% se considera así, dicen), cinco metros de anchura, carácter ciclopeatonal y sin coger un metro del seminario» para demostrar que la construcción de la pasarela de Los Lirios es posible y que únicamente depende de la voluntad política de los 'nuevos'.

Mientras, Caballero anunciaba ayer que, de momento, el Ayuntamiento recurrirá a las medidas concretas ya establecidas en el estudio de viabilidad de la pasarela del 2015 en el que, según dijo, su construcción «no parecía imprescindible» dada la cercanía de pasos tales como la pasarela del Berceo y el paso que enlaza con Lobete bajo la circunvalación, y apostaba por implantar alternativas como semáforos, elementos y señalización para reducir la velocidad o incluso un radar fijo.

De forma inmediata, «desde mañana viernes una patrulla de la Policía Local de Logroño controlará el paso de cebra de la rotonda a partir de las 8.45 horas para la entrada al colegio».