La parroquia de Cascajos se ampliará con un nuevo módulo para catequesis y un patio cubierto

Martes, 9 de diciembre 2025

Creció en su día, y ahora volverá a hacerlo... La iglesia de Cascajos, Santa María de la Vid, se ampliará con un nuevo módulo para catequesis y una zona cubierta, que servirá como pabellón de usos múltiples, a fin de paliar en parte sus actuales problemas de espacio en la calle Estambrera en un barrio que no para de ganar población.

La parroquia en cuestión, inaugurada en 2009 en parte de la parcela que fue de Bodegas y Bebidas, ha solicitado licencia conjunta ambiental y de obras para la ampliación del actual edificio religioso con hasta cuatro aulas de catequesis, en forma de 'L', que permitirán cubrir el patio que quede al norte de la actual construcción.

