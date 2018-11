La oposición rechaza el concurso de ideas y el PP la acusa de parar la pasarela de Los Lirios Un momento de la sesión de ayer, mientras intervenía el portavoz de la Plataforma por la Sanidad Pública, Javier Granda. :: miguel herreros El pleno rechazó el expediente que iba a proveer de fondos el certamen y aprobó que se licite de nuevo el proyecto MARÍA JOSÉ LUMBRERAS LOGROÑO. Jueves, 15 noviembre 2018, 20:53

El pleno de la Corporación votó ayer varios asuntos en lo que a la pasarela de Los Lirios se refiere. Primero, iba a una modificación de créditos que pretendía dotar de dinero el concurso de ideas que el Gobierno local quiere organizar para contratar con el ganador el proyecto de la pasarela. Y después iba a una moción socialista para urgir la contratación del proyecto -sin el paso intermedio del concurso de ideas-, que fue enmendada por Cambia Logroño y por Ciudadanos, de forma que se añadió que la redacción puedan hacerla los técnicos municipales o que finalmente se aborde la contratación de proyecto y obra así, de forma conjunta. Y se añadía que se tramitara la modificación de créditos necesaria, o sea, que se dispusiera la cantidad precisa.

La cuestión es que hace unos días se anunció el inicio de los trámites para la rescisión del contrato con la empresa que iba a redactar el proyecto, así como la convocatoria de un concurso de ideas para, en última instancia, lograr uno nuevo.

OTRAS MOCIONES Fachadas peculiares Protección La moción socialista para proteger fachadas de comercios y establecimientos hosteleros singulares, enmendada por el PP, que incluyó un sistema de ejecución subsidiaria, se aprobó por unanimidad. Bonobuses Red de recarga La moción regionalista, aprobada con el voto en contra del PP, plantea ampliar los puntos de recarga incluso con máquina específicas. Plusvalías Más medios Desde Cs se pidieron más medios materiales y humanos para agilizar las devoluciones a los afectados por las plusvalías y, si bien se reconoció que se han contratado dos personas más, se aprobó la moción con los votos de Cs, PSOE y Cambia.

Los grupos de la oposición, molestos también porque en el expediente de modificación de créditos, además de ir el concurso de ideas iba la compra de un coche para una unidad municipal, cosas que no tienen que ver, votaron que no. Sus portavoces entendieron que el certamen es innecesario, injustificado y falto de motivación.

PSOE, Cambia, Cs y PR+ consideraron innecesario e injustificado introducir la fórmula que quiere el PP

La concejal de Hacienda, Mar San Martín, defendió que, una vez iniciada la resolución del contrato, «no se puede usar esa partida con el mismo objeto porque está comprometida», por lo que se ha buscado una fórmula más ágil y segura y que puede tramitarse a la vez que la rescisión. Para el socialista José Luis Díez Cámara, el concurso, que aparece ahora como elemento nuevo, supone más gasto y más retraso. Recordó además al Gobierno local que no tiene la mayoría y que debería haber negociado.

Esos plazos

«Nunca han tenido intención ni ganas de hacer la pasarela», reprochó el regionalista, Rubén Antoñanzas, al Gobierno local. El portavoz de Cs, Julián San Martín, quien también calculó plazos más amplios con el concurso, invitó a convocar un nuevo pleno en unos días con otra modificación de crédito que permita adjudicar proyecto y obra porque -y se remitió a los datos de inversión de este año- «se puede hacer». Tampoco Gonzalo Peña, de Cambia Logroño, entendió el concurso de ideas: «O aparece como otro de sus giros inesperados o responde a un interés por dilatar los plazos e irlo dejando para la próxima legislatura. Tres años después estamos en el punto de inicio».

El concejal de Movilidad, Francisco Iglesias, aseguró que la antigua ley de contratos no permitía el concurso de ideas que si contempla la nueva y que los técnicos municipales no pueden realizar este proyecto por los cálculos de estructuras complejos que se precisan.

Entre reproches de unos a otros que si por más o menos credibilidad, que si por más o menos demagogia, la portavoz del PSOE, Beatriz Arraiz, insistió en que no veía el concurso de ideas como «la solución milagrosa que acelere el proyecto». Cerró el debate la alcaldesa, Cuca Gamarra, quien, de entrada, señaló que la pasarela es competencia del Ministerio de Fomento y, ante su negativa, la asumió el Ayuntamiento. Y, después, zanjó que, «sin esa modificación -la de crédito que se discutió-, no hay pasarela, ni proyecto, ni proyecto y obra. Vístanlo como quieran. Paralizan y boicotean la pasarela. Ese 'no' lo es a la pasarela. Sin partida en el presupuesto para redactar el proyecto, lo demás no vale nada». Y después planteó a la oposición su abstención, mejor que el 'no', para que la modificación saliera adelante con los votos del PP.

Resultado final: la modificación de crédito se rechazó por los votos en contra de la oposición y a favor del PP y la moción socialista enmendada por Cambia y Ciudadanos se aprobó con los votos a favor de la misma y la abstención del PP.

La sesión plenaria se abrió con la lectura de una declaración institucional sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.