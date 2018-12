La oposición insta a tramitar el dinero para el proyecto de la pasarela de Los Lirios Antoñanzas, Arraiz, Alonso y Blanco, en su comparecencia de ayer. :: miguel herreros PSOE, Cambia, Cs y PR+ quieren que la cifra del concurso de ideas se use para el proyecto M.J.LUMBRERAS Viernes, 30 noviembre 2018, 23:41

logroño. Los grupos municipales de la oposición defenderán en el próximo pleno una moción para urgir al Gobierno local a tramitar una modificación de créditos, es decir a disponer dinero, para contratar el proyecto y la obra de la pasarela peatonal de Los Lirios. Se trata de la misma cantidad que quedó sobre la mesa en la última sesión plenaria porque iba dirigida a convocar un concurso de ideas sobre la pasarela que no salió adelante. Así, los grupos dijeron que se trata de cambiar de nombre al destino de estos fondos y aprobar el nuevo en un pleno que debería convocarse cuanto antes.

La portavoz socialista, Beatriz Arraiz, destacó que, desde el último pleno, van pasando los días y el Ejecutivo local no hace nada, más allá de achacar inacción a la oposición «cuando ha sido el propio Gobierno el que ha estado retrasando la pasarela porque no hay voluntad política». Desde Cambia Logroño, su concejal Marina Blanco reclamó que se cumpla la moción del último pleno, de manera que el PP «no tenga excusas ni posibilidad de manipular. Lo que pasa no es por la oposición. No queremos disputas partidistas, sino que se inicie la licitación del proyecto y la obra» de esta infraestructura. Desde Cs, la edil María Luisa Alonso recordó que, tras aquel pleno, en la siguiente comisión de Transparencia se planteó la posibilidad de buscar soluciones y el equipo de Gobierno «dio la callada por respuesta». «No quieren dialogar y no queremos más excusas. La alcaldesa ya no gobierna en mayoría y las modificaciones de presupuesto, le guste o no, tienen que ir a un pleno y los demás grupos podemos opinar y exigir».

Desde el PR+, su portavoz, Rubén Antoñanzas, entiende «completamente imprescindible» la pasarela en cuestión, si bien, para él, «ya se ha visto la voluntad real de llevarla a cabo». «No solo creemos que es necesaria sino que nos hemos juntado para sacarla adelante», zanjó.

El Gobierno local está tramitando la rescisión del contrato para redactar el proyecto por problemas en el mismo y, mientras concluía esta gestión, quería hacer un concurso de ideas que la oposición rechaza y exige optar por el contratar proyecto y la obra de una vez.