La oposición, escéptica, se remite a «los años perdidos» en el casco histórico

Escéptica y con desconfianza, la oposición habla de una legislatura perdida, y «del ritmo lento» que viene acompañando a La Villanueva. Para el PSOE, «éste es un ejemplo de la falta de gestión del equipo de Gobierno». Su candidato a la Alcaldía, Pablo Hermoso de Mendoza, afirma que si está en su mano «abrirá un proceso de participación para recuperar decididamente esta zona del casco histórico. «Debe bombear otra vez vida, ahora todo es como un gran solar. Yo les preguntaría por qué no han hecho nada en los últimos 8 años». Por su parte, el portavoz 'naranja', Julián San Martín, afirma que ya había dinero comprometido en los Presupuestos del 2018 para reurbanizar las calles de La Villanueva y, si no se ha hecho, es por la falta de gestión», al tiempo que recuerda la apuesta de su grupo por crear en este entorno «una pequeña ciudad de la artesanía o la innovación». Desde Cambia Logroño no ven «sostenible» el plan de La Villanueva «porque no cumple los cánones del desarrollo urbano sostenible ni se aboga por espacios de convivencia». Según Gonzalo Peña, es «imposible dar credibilidad a las palabras del equipo de Gobierno». Por último, el regionalista Rubén Antoñanzas también lamenta el retraso que lleva el proyecto. «Siempre hemos apoyado esta inversión, absolutamente necesaria. Nuestro casco histórico es vital para los logroñeses y lleva ocho años olvidado», concluye.