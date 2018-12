La oposición bloquea el convenio de Bomberos al rechazar su urgencia La oposición se va, tras no poder explicar su voto, cuando interviene la alcaldesa. :: jonathan herreros / Jonathan Herreros Intervención presentó también una nota de reparo a la propuesta, que supone 600.000 euros de ingresos procedentes del Gobierno riojano para cuatro años MARÍA JOSÉ LUMBRERAS Logroño Domingo, 30 diciembre 2018, 09:10

No hubo pleno de 'Bomberos'. Y no fue porque no estuviera convocado o porque no acudiera la Corporación, sino porque no se pasó del primer punto del orden del día, la votación de urgencia. La oposición en bloque votó en contra de la misma y, por tanto, la sesión no continuó. El presidente del pleno, Ángel Sáinz Yangüela, replicó a los grupos que querían explicar su voto que la urgencia no se debate y, por tanto, no les dejó exponer sus argumentos. Sí tuvieron ocasión de hacerlo tanto el concejal del área, Miguel Sáinz, como la alcaldesa, Cuca Gamarra, aunque cuando la primera edil iba a tomar la palabra, los concejales de PR+, Cs, Cambia y PSOE se levantaron y abandonaron el salón.

Más allá de la escenificación, lo que se pretendía votar de urgencia, y como no se hizo se quedó por tanto sin aprobación, era el convenio entre el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño, por el que este último presta el servicio de extinción de incendios en otros municipios riojanos. Está dotado con 600.000 euros y, como novedad, se planteaba para una duración de cuatro años.

Habitualmente, el pleno que cierra el ejercicio se ha dedicado para este asunto en los últimos años, aunque, eso sí, siempre con las críticas de la oposición que requería más tiempo e información. De hecho, el año pasado el asunto salió adelante solo con los votos del PP, pero en esta ocasión se rompió la baraja.

La Intervención echa en falta una memoria justificativa y una motivación técnico jurídica

Irresponsabilidad

El concejal del área, Miguel Sáinz, tildó de «enorme irresponsabilidad» la postura de la oposición, que «impide aprobar en tiempo y forma» el convenio. Por su parte, la alcaldesa, Cuca Gamarra, recordó que la convocatoria de «un pleno escoba» es habitual en estas fechas y que, de haber avisado a los grupos que irían en contra la urgencia, la sesión se habría convocado para el día 31: «Hacer esto en estos momentos supone un perjuicio a las arcas municipales y ser concejal exige responsabilidad y madurez», advirtió la alcaldesa. En su opinión, los grupos estaban perfectamente informados, pero decidieron cambiar su postura en el último momento. «Hoy la oposición no ha estado a la altura de la ciudad», indicó, para insistir en el perjuicio económico causado.

Respuesta de la oposición

Los grupos de la oposición se explicaron ya fuera de la sesión. Recordaron que el convenio, cuyos informes técnicos les habían sido entregados tres cuartos de hora antes, venía con una modificación sustancial, la duración de cuatro años, que implica comprometer a la próxima Corporación. También señalaron que afecta a una competencia regional que presta el Ayuntamiento sin una valoración seria y que los técnicos municipales calculan que el servicio que se presta no cuesta 600.000 euros, sino que se acerca a los 780.000 euros. «Dicen que si no se aprueba hoy se pierde el dinero, pero no es así, ya que la deuda existe y se tiene que pagar», zanjó el regionalista Rubén Antoñanzas.

El portavoz de Ciudadanos, Julián San Martín, consideró que el Ayuntamiento sigue siendo el «pagafantas» del Gobierno regional, a la vez que criticó que toda la agenda municipal de ayer se adaptara a la del PP, que tenía que disponer de tiempo a las 11.30 para que sus concejales fueran al acto de Casado. «Usan el Ayuntamiento de forma partidista», alegó, para insistir en que «el servicio está prestado y no se va a dejar de cobrar».

Desde el PSOE, su portavoz, Beatriz Arraiz, se fijó en que la duración propuesta de cuatro años compromete la próxima legislatura y que, por tanto, debería debatirse. Asimismo, denunció que el Ayuntamiento desarrolla una competencia del Gobierno regional, pero es éste último quien «se permite marcar las condiciones».

Cambia Logroño, por su parte, destacó que, en su opinión, «el problema es el PP, su gestión y sus formas», más que el convenio como tal. «Este pleno fue convocado con mentiras y prisa por intereses partidistas del PP», alegó el grupo municipal. «Si hemos llegado hasta esta situación es porque otros se lo han permitido durante tres años y medio», zanjó.

Apoyando parcialmente las tesis de la oposición, el informe de la Intervención municipal indica que «se ve en la obligación de formular una nota de reparo» -que no tiene carácter suspensivo-, por «carecer de memoria que justifique su repercusión, el cumplimiento de la sostenibilidad financiera, su necesidad y su oportunidad. «El pago fijo, no revisable, por cuatro años supone el incumplimiento de los principios de cooperación, eficiencia y sostenibilidad económica de las administraciones», dice la Intervención, para quien el «expediente adolece de la mínima motivación técnico jurídica».