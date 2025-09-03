La nueva Oficina de Atención a Personas Mayores sale a concurso por 122.000 euros El objetivo de este espacio «será informar y orientar a los mayores, a las personas cuidadoras y a la sociedad en general sobre cuestiones de interés»

La creación de la Oficina Municipal de Atención a Personas Mayores de Logroño ya está en marcha y la Junta de Gobierno Local aprobó este miércoles el expediente de contratación de tal servicio con una cuantía de 122.577 euros en dos anualidades. La portavoz municipal, Celia Sanz, recordó que el principal objetivo de esta oficina «será informar y orientar a las personas mayores, a las personas cuidadoras y a la sociedad en general sobre diferentes cuestiones de interés».

También «acoger encuentros e iniciativas para prevenir la soledad no deseada, promover el envejecimiento saludable y activo a través del apoyo psicosocial, y el desarrollo de acciones formativas e intergeneracionales». Y «llevar a cabo campañas de sensibilización contra la discriminación por razón de edad, especialmente de las personas mayores, conocida como 'edadismo'».