«Hoy más que nunca es necesario un cambio político» Miércoles, 24 octubre 2018, 23:53

La portavoz socialista concluyó su intervención diciendo que la alcaldesa ha incumplido lo que prometió a la ciudadanía. Y, tras sacar un mapa, indicó «más de cien actuaciones que los barrios requieren y usted no ha acometido». Para ella, los siete años de gestión no le servirán a Gamarra para ser reconocida por nada reseñable. Pero, contó, «es posible otra forma de gobernar nuestra ciudad (...) El Partido Socialista quiere y puede, a partir del 2019, garantizar los servicios públicos y los derechos sociales». A Arraiz le tocó abrir la segunda jornada del Debate del estado de la ciudad y, durante su discurso, propuso un pacto por el empleo con los agentes económicos y sociales, e incluso un nuevo suelo industrial en Padroviejo para industrias ligadas a I+D+I . También insistió en su interés por una residencia pública para mayores. Para ella, «nuestra ciudad ha perdido el rumbo. (...) En casi ocho años no se ha revisado el Plan General» y es una de las ciudades del entorno con más viviendas vacías. «Hoy más que nunca es necesario un cambio político», contó, para asegurar que Gamarra ha sido una alcaldesa «a tiempo parcial, más fuera de la ciudad que dentro».