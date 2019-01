Nuevos nombres para los huertos

Los ochenta y nueve huertos del entorno del Campillo, los primeros que se pusieron en marcha hace ahora siete años, ya tienen nuevos nombres y apellidos. El sorteo fue ayer. El hecho de quedar fuera de las listas no quiere decir que finalmente no se vaya a entrar. Y ello porque no es raro que se produzca la renuncia de al menos una veintena de los agraciados, con lo que se recurriría a la lista de espera.

Durante el proceso, que se celebró en el salón de plenos en presencia de varios aspirantes -alguno de los cuales ha disfrutado de los huertos hasta ahora, según contaban- se fueron extrayendo los números, uno por uno, a la vez que se leían los nombres de las personas a las que correspondían.

Adjudicatario Parcela Aguirre Martínez, Mª Antonia 1 Alcantud Fernández, Mª Inmac 21 Alonso Tafalla, Mª José 70 Álvarez Garcí, Mª Azucena 87 Alzola Martínez, Estíbaliz 45 Argaiz Sainz, Evarista 63 Arjona Reverte, Marta 7 Asensio García, Mª Teresa 14 Azpeitia Orive, Inmaculada 10 Baños Sáenz, Carlos 23 Bañuelos Sáez, María 56 Benes Mejía, Olga 61 Benito López, Anastasio 27 Benito Naranjo, María 60 Bernedo Zorzano, Félix 41 Bernedo Zorzano, María Mercedes 62 Cantabrana Jiménez, Beatriz 29 Carcedo Bartolomé, Amparo 54 Carmelo Calonge, Arribas 80 Castresana Ruiz, Mª Encarnación 44 Chamorro Nieto, Juan 46 Chamorro Oyón, Juan Manuel 58 Chamorro Oyón, Nerea 19 Clavero Pina, Íñigo 76 Clavero Pina, Salvador 22 De Celis Merino, Agustín 11 De Pablo del Campo, Susana 20 Del Valle Tomás, Yolanda 84 Delgado Eguizábal, Aarón 40 Eguíluz Hurtado, Juan Manuel 39 Eguíluz Villar, Ceferino 24 Escribano Sáenz, Julia 17 Falcón Merino, Pablo 52 Fernández Sáez, Mª Anunciación 35 Gallo Martínez, Cristina 13 García Miranda, Azucena 12 García Pérez, Fernando 30 García Rodríguez, Luis Miguel 2 Garijo Marqués, Sara 4 Gómez Ochoa, Mª Purificación 75 Gómez Ruiz, Manuel Iván 18 González Domínguez, Melissa 49 González Sarasa Gª, Mª Milagros 47 Guerra Coca, Katiuska 59 Heras Martínez, Joaquín 25 Heras Martínez, María Luisa 8 Ibergallartu Velasco, Mª Jesús 69 Izco Valle, Diego 9 Izquierdo Sánchez, María 6 Lacarra Palomino, Óscar Jesús 53 Lafuente Sáenz, Raquel 85 León Marín, Joaquín 74 León Mendiola, Ruth del Pilar 73 Lodos Saranova, Yacy 83 López Castellanos, Víctor Javier 34 López Gil, Juan 50 Maíllo Pastor, Raquel 86 Maldonado Maldonado, Adela 37 Mangado Antón, Mª Jesús 28 Marco Pérez, Carlos 82 Marín Beni, Raúl 36 Marín Cañas, Javier 67 Martínez Rueda, Félix 16 Medrano Vallejo, Mª Dolores 57 Merino Arnedo, Flora 68 Moreno Herrero, Adolfo 71 Muñoz Fernández, Alejandro 51 Ochoa Marín, Davis 81 Ochoa Monasterio, José Luis 26 Ochoa Nalda, Ángela 38 Ortega Pinillos, Natalia 31 Pérez González Pardo, Adalberto 32 Pérez Hernández, Mª Elisa 55 Pinillos Pérez, Pablo 33 Rivas Pérez, Laura 77 Rodrigo Casas, Santos 48 Rodríguez Bazo, Ricardo 42 Romero Vaquero, María 43 Rubio Sesma, Carmen 64 Ruiz Cuadra, Enrique 66 Sacristán Muñoz, Jesús 3 Sáez Pérez, Miguel 65 Solanas Echavarría, Enriqueta 79 Ugarte Pereira, Juan 89 Uruñuela Matute, Miguel 5 Vaquero Huguet, Encarnación 15 Velar Orrantia, José Luis 78 Visa Fernández, Casimiro 88 Zapata Eguizábal, Santos 72

El último nombre mencionado fue el que abre la citada lista de espera, que continuará por orden alfabético, de manera que esta relación se iniciará a partir de Ugarte, el apellido que se correspondió al número 89 de los recitados, tantos números como huertos disponibles.

Ésta es la tercera vez que se sortean estos huertos, que fueron los primeros que puso a disposición de los vecinos el Ayuntamiento de Logroño.

Después hubo otras dos promociones más, en el entorno del Camino de Santiago, que irán saliendo el año que viene y el próximo porque el plazo máximo de disfrute previsto es de tres años y, después, en todo caso, hay que volver a pasar por el sorteo. La demanda, pese a que se sigue presentando mucha gente, está bastante equilibrada en relación a la oferta, valoraba el concejal del área, Jesús Ruiz Tutor.

De hecho, ayer entraron en el bombo 578 números, tantos como solicitantes admitidos. Podría haber habido una cuarta promoción porque, de hecho, había una parcela adecuada para ello, señaló el edil, pero se estima que de momento no es precisa.

«Nadie acumula huertas», contó también, respecto a alguna crítica habitual. Entre las precauciones que se establecen para evitarlo figura, por ejemplo, que no es posible que les sean adjudicadas a personas que vivan en el mismo domicilio. Y también contó, respecto al funcionamiento habitual de estas parcelas, que la agricultura que se practique ha de ser ecológica o que si no se detecta actividad o cuidados en tres meses, se retira la huerta.

Por fin, recordó el edil que los antiguos adjudicatarios se encuentran esta temporada dejando preparadas las huertas para los próximos y que éstos, como sucede en estos casos, habrán de constituirse en órgano gestor, en consejo de la huerta. Expuso además que éste es un modelo consolidado y de éxito, que se ha desarrollado también en otras ciudades.