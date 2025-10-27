Nuevo paso de peatones en Marqués de la Ensenada, a la altura de San Pablo La actuación, que tendrá una duración de una semana, supondrá también una ampliación de las aceras

María Aguirre Logroño Lunes, 27 de octubre 2025, 12:54

La antigua demanda de construir un paso de peatones en la confluencia de las calles Marqués de la Ensenada y Gerardo Cuadra (a la altura de la parroquia de San Pablo) ya es casi una realidad. Hoy lunes 27 de octubre han comenzado las obras que, tras una semana de actuación, darán lugar a este nuevo proyecto con el que el Ayuntamiento de Logroño pretende mejorar la seguridad vial de la zona. La idea final del mismo también supondrá la ampliación de la acera que, según el concejal de Movilidad, Ángel Andrés, «amortiguará la velocidad de los vehículos y lo convertirá en un paso que dará prioridad a los peatones».

Se trata de «una zona transitada por la que se cruzaba habitualmente y ahora contará con un paso podotáctil que cumplirá las ordenanzas de accesibilidad», ha detallado Andrés. Por su parte, el director del mencionado colegio, Iván Gómez, ha apostillado lo siguiente: «Llevamos muchos años pidiendo este paso, y estamos muy felices por la seguridad que proporciona en las entradas y salidas del alumnado y sus familias. Antes era tan estrecho que incluso era peligroso». Una solución que, en palabras de Andrés, «también es fruto del presupuesto participativo de las Juntas de Distrito y de los propios vecinos, porque ellos nos hacen llegar esas necesidades».

Ampliar Plano de la actuación del nuevo paso. M.A.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos de Lobete, Juan Castellanos, al hilo de la explicación del concejal, ha concluido diciendo que «este paso es una mejora para todos los vecinos, y cuando empiece a funcionar veremos realmente esa eficacia».

Más actuaciones

En ese sentido, el concejal de Movilidad también se ha referido a próximas intervenciones previstas desde el área de Movilidad Urbana y Proyectos con la idea de seguir en la misma línea: avanzar en la mejora de la seguridad vial en la ciudad.

Entre estos ejercicios, Andrés se ha referido a la próxima instalación de otros cuatro pasos para peatones elevados: uno en Avenida de la Paz, a la altura del acceso a la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (Esdir), en el Paseo del Prior, en Pradoviejo (junto a la parada de autobuses), y en Duques de Nájera a la altura del colegio Jesuitas, que se pintó recientemente y en el que «se ha comprobado su buen funcionamiento».