El nuevo hotel del antiguo casino de Sagasta pretende abrir en 2027 con 63 habitaciones

63 habitaciones, 4,5 millones de euros de inversión, dieciocho meses de plazo y entre 15 y 20 empleos directos. Son algunas de las cifras que maneja la nueva infraestructura hotelera que se ubicará en el edificio del antiguo Electra Gran Casino de Logroño, en la calle Sagasta.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el presidente de Bestprice Hoteles, Óscar Sánchez, han adelantado algunos detalles del proyecto que ya avanzó el primer edil en el Debate del estado de la ciudad. Entre otros, que las instalaciones pertenecientes al Grupo Orenes se someterán a una completa remodelación interna para acomodar las 63 estancias previstas sin que dicha reforma afecte a la fachada y el entorno del edificio, de elevado interés arquitectónico y patrimonial.

En cuanto a plazos de apertura, Sánchez ha apuntado al segundo trimestre del 2027 como fecha prevista, habida cuenta de que la tramitación urbanística y de licencias se prolongará durante seis meses y las obras del interior tardarán cerca de un año, en palabras del director de la empresa, que augura «un alojamiento para el turismo de calidad pero al mejor precio», como una de las señas de identidad del futuro establecimiento.

Hacer uso de la ciudad

No contará con servicio de restauración para, según Sánchez, los clientes «puedan hacer uso y disfrutar de los atractivos gastronómicos que ofrece la ciudad de Logroño». «Es un reto para Bestprice estar en un edificio tan emblemático como este, con toda la magia que ha albergado», ha agradecido para remarcar que toda la gestión «se va a hacer desde aquí, desde Logroño», en una apuesta clara por la economía circular que beneficiará a la economía de la capital y a los negocios de restauración locales.

Por su parte, el alcalde de Logroño ha valorado la nueva iniciativa empresarial, «cuyo proyecto básico está ya en tramitación de exposición pública», no sólo en sí mismo «sino por el impacto económico que supondrá para la actividad económica del Casco Antiguo». «Necesitamos plazas hoteleras de calidad en Logroño y Bestprice ha apostado por la ciudad con el compromiso de preservar al máximo los valores arquitectónicos y patrimoniales del edificio del Electra Gran Casino Rioja» ha agradecido Escobar para ponderar que «no es casual que Bestprice haya decidido instalarse en una calle recién remodelada y tan cerca del mercado de San Blas».

