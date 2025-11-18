El nuevo horno del crematorio de Logroño ya está en funcionamiento El incinerador, que sustituye a uno de los dos existentes, que ya había sufrido averías en los últimos años; tendrá mayor capacidad

Obras para la instalación de la maquinaria del nuevo horno crematorio, en una imagen de archivo,

La Rioja Martes, 18 de noviembre 2025, 11:11 | Actualizado 11:26h. Comenta Compartir

El crematorio municipal de Logroño ya cuenta con un nuevo horno «plenamente operativo», que sustituye a uno de los dos que estaban en uso y que ya había sufrido distintas averías en los últimos años.

Así lo ha anunciado este martes el Ayuntamiento, que ha explicado que dispone de una cámara de cremación diseñada para féretros de ancho especial y de una capacidad nominal de trabajo de entre 4 y 5 cremaciones por jornada.

Además de su colocación y montaje, también se han realizado trabajos de reforma de las instalaciones de gas y electricidad, de adecuación de muros, accesos y de la cubierta para la nueva chimenea, pintura y mejora de la iluminación de los espacios.

«Con este equipo el cementerio municipal de Logroño cuenta con un nuevo horno crematorio de mayor capacidad, además de adecuar las salas de incineración y la de introducción de los féretros al horno», ha señalado la concejala responsable de los cementerios municipales, Laura Rivas.

La intervención, que comenzó el pasado 9 de mayo, ha sido realizada por la empresa C.J.M. Obras y Gestión Sostenible, S.L. por un importe de 243.975,68 euros (IVA incluido). Este horno se suma al otro existente, que ha estado operando con normalidad durante los trabajos realizados en las instalaciones municipales.

Temas

Logroño