La nueva estación de tren

Tal día como hoy, en 2010, la capital riojana comenzaba las obras de la que sería, tiempo después, la nueva terminal ferroviaria de Logroño. El inicio de este hito –con una inversión de 50 millones de euros– estuvo marcado por la instalación de cinco cerchas y dos pilares de Nanclares de Oca (Álava).

Ese día, el montaje estuvo enfocado en el vestíbulo. Una construcción que actualmente cuenta con el mismo diseño que se planteó en sus comienzos: ondulado y con zona verde alrededor y sobre su tejado. Asimismo, ese año también estuvo marcado por la edificación de la estación de autobús, cuya remodelación para 2026 pretende parecerse un poco al estilo que tiene la de tren.

