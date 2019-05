Noticiario hostelero: reabre el Herventia y el bar de los catorce pinchopotes Justo Rodriguez EDUARDO GÓMEZ Sábado, 4 mayo 2019, 14:03

Buenas noticias para la hostelería de Logroño: apenas una semana después de verse afectado por un conato de incendio, el Asador Herventia (Portales, esquina a Gallarza) abrió ayer sus puertas para reiniciar su actividad, entre agradecimientos por «las innumerables muestras de solidaridad y cariño recibidas por parte de clientes, proveedores y amigos», así como hacia «la excelente intervención del cuerpo de bomberos sin la cual a buen seguro nada hubiera resultado igual».

Akela, 14 pinchopotes

El Akela (Manzanera, 13) que fundara Carmelo Benés hace 42 años, lo ha convertido Pablo Rodríguez en un punto interesante en la zona para un picoteo con sus 14 pinchopotes, su variada cocina para una módica solución a la hora de comer o cenar, con cachopos incluidos.

Cerrajeros centenarios

Un ejemplar testimonio empresarial lo constituye la cerrajería fundada en 1915 por Bonifacio Mediavilla, en Ruavieja, sucediéndole su hijo Ramón, cogiendo el testigo Pablo en 1973, ya en Hermanos Moroy, donde siguen y continuando otro Pablo en Avenida de Colón. Su destreza en el oficio les hizo famosos, alcanzando especialidad en aperturas de cajas bancarias en casos de averías o desaparición de llaves.

Abre 'La cocina de Ani'

Vuelve a la actividad un veterano establecimiento de cocina para llevar a casa (Jorge Vigón, 40) titulado como La cocina de Ani, ofreciendo una gran variedad de platos de cocina y asados.

Se jubila Esteban

Esteban Peña, un histórico en la hostelería, dejó el Ibiza para montar en San Millán, 22 su propia cafetería (14-9-90), que ahora, tras su jubilación, deja en manos de su hijo Raúl, mientras el otro, también Esteban, sigue como mecánico del olímpico ciclista Coloma por el mundo. La cafetería, que popularizó su número de la lotería de Navidad (00000) ofrece los fines de semana calamares y chipirones y una surtida barra.

Mensaje perruno

En el quicio de un comercio de Portales han inscrito: 'Sr. Perro: eduque a su dueño, aquí no'. No se necesitan más explicaciones para quienes no evitan que sus animales de compañía se desahoguen donde no deben.

Los Fueros, sin parchís

En la cafetería Los Fueros (San Millán, 1), que ha sido acicalada recientemente y donde eran populares las partidas de parchís en la terraza, han tomado la decisión de suprimirlas, eliminándose así una estampa que se había hecho popular.